ФСБ заявила, что предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Якобы их собирались убить неонацисты „по заданию СБУ“

Агентство пишет, что „членов неонацистской группировки“ задержали 14 июня. ТАСС уточняет, что речь идет о группировке „Параграф-88“, члены которой якобы проводили разведку около мест работы и проживания журналисток по заданию спецслужб Украины. В ФСБ утверждают, что СБУ обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

Кроме того, в российской спецслужбе сообщили, что при обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, „средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения“.

Число задержанных не уточняется. Согласно ТАСС, в отношении задержанных СК планирует возбудить уголовные дела „с экстремистской и террористической окраской“.

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