15.07.2023, 13:16
ГАЛЕРЕЯ | Жители Ласнамяэ устремились в парк Паэ(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 июля, в парке Паэ проходит традиционный фестиваль пирожков, принять участие в котором можно всей семьей.
Мероприятие продлится до 16 часов.
На фестивале можно приобрести пироги у более 20 различных продавцов. Также будет представлен широкий выбор ремесленных изделий и сезонных товаров.
Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа, включающая прогулки на пони и батутную площадку.
Смотрите фото!
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