Ласнамяэ
15.07.2023, 13:16

ГАЛЕРЕЯ | Жители Ласнамяэ устремились в парк Паэ

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 15 июля, в парке Паэ проходит традиционный фестиваль пирожков, принять участие в котором можно всей семьей.

Мероприятие продлится до 16 часов.

На фестивале можно приобрести пироги у более 20 различных продавцов. Также будет представлен широкий выбор ремесленных изделий и сезонных товаров.

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа, включающая прогулки на пони и батутную площадку.

Смотрите фото!

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