ГАЛЕРЕЯ | Жители Ласнамяэ устремились в парк Паэ

На фестивале можно приобрести пироги у более 20 различных продавцов. Также будет представлен широкий выбор ремесленных изделий и сезонных товаров.

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