ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (507-й день) | Президент Южной Кореи посетил Киев, Украина сменила тактику контрнаступления
Подводим итоги еще одного дня войны.
Главком ВСУ: На войне можно и нужно убивать врага на его территории
„Почему я, чтобы спасти мой народ, должен спрашивать у кого-либо разрешения, что делать на вражеской территории? „Почему я должен думать, что мне не позволено ничего там делать?.. Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно“, - заявил в интервью американской газете The Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
ISW: Путин хочет сохранить ЧВК „Вагнер“ как боевую силу, но отделить ее от Пригожина
Риторика Владимира Путина подтверждает, что он хочет сохранить ЧВК „Вагнер“ как боевую силу, но отделить ее от владельца компании, Евгения Пригожина. Такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). Его аналитики напоминают, что на прямой вопрос корреспондента газеты „Коммерсант“ о будущем этой ЧВК как боевой единицы Путин отреагировал абсурдным утверждением, что в России нет частных военных компаний. В то же время он подтвердил, что 29 июня встречался с Пригожиным и 35 командирами наемников, и сообщил, что предложил боевикам продолжать службу под началом командира с позывным „Седой“, руководившего ими в последние 16 месяцев.
Лондон: Обращение командующего 58-й армией РФ указывает на недовольство офицеров
Высказывания генерал-майора Ивана Попова, отстраненного от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, указывают на растущее недовольство, которое многие офицеры, вероятно, испытывают в отношении старшего военного руководства, пишет министерство обороны Великобритании в новом обзоре. Прямая критика от подчиненных может стать растущей проблемой для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, резюмирует Лондон.
Президент Южной Кореи прибыл в Украину
Генеральная прокуратура Украины рассказала о визите президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в город Буча под Киевом, где множество местных жителей погибли от рук российских военных.
В Буче южнокорейского лидера сопровождал генеральный прокурор Андрей Костин.
„За 33 дня оккупации Бучи тут были совершены все виды военных преступлений. Среди них — пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колон, сексуальное насилие“, — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Президент Южной Кореи прибыл с визитом в Киев
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с визитом в Киев. „В ходе этого первого в истории наших отношений визита мы обсуждаем все, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для основанного на правилах международного порядка. Возвращение депортированных взрослых и детей, реализация формулы мира, подготовка Глобального саммита мира, продовольственная и энергетическая безопасность и экономическое сотрудничество“, - написал президент Украины Владимир Зеленский.
Южная Корея пообещала увеличить военную и гуманитарную помощь Украине
Южная Корея увеличит военную и гуманитарную помощь Украине, заявил президент страны Юн Сок Ёль на пресс-конференции в Киеве. „В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше“, - цитирует его „Украинская правда“.
Юн Сок Ёль упомянул поставки оборудования для гуманитарного разминирования и помощь в восстановлении системы образования. „Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов на поддержку Украины. В текущем году эта поддержка составит 150 млн долларов“, - заявил президент.
В Беларуси выявлена колонна ЧВК „Вагнер“
В Беларуси замечена колонна из как минимум 60 автомобилей с номерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской „народных республик“ в сопровождении белорусской Госавтоинспекции, сообщил мониторинговый проект „Белорусский гаюн“. „Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК „Вагнер“, которая ночью въехала в Беларусь из России в районе Кричева, затем проехала через Рогачев в сторону Бобруйска и направилась в сторону Осиповичей, уточнила команда проекта.
Украина заявила об уничтожении российского ЗРК С-400
Силы обороны Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-400 в районе города Дебальцево, находящегося под контролем самопровозглашенной „Донецкой народной республики“, сообщило украинское оперативное командование „Север“. По его данным, удар по ЗРК нанесли с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.
NYT: Украина сменила тактику контрнаступления
За первые две недели украинского контрнаступления было повреждено или уничтожено до 20 процентов поставленной на фронт военной техники, в том числе западной, на которую рассчитывали ВСУ, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. После этого украинские войска сменили тактику контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике - до 10 процентов за последующие недели.
Теперь вместо попыток прорваться через минные поля силы ВСУ активней используют артиллерию и ракеты большой дальности, изматывая российскую армию. Это, однако, сказалось на темпах наступления, которое замедлилось. На южном направлении ВСУ прошли лишь восемь километров из более чем 90 необходимых для выхода к морю, чтобы разделить российские силы на две части, пишет NYT. Военные эксперты, c которыми пообщалась газета, подчеркивают, что первые 25 км будут самыми трудными для контрнаступления.
Россия обстреляла поселок Степногорск в Запорожской области
В результате российского удара по поселку Степногорск в Запорожской области пострадали трое человек, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, российские войска обстреляли Степногорск из РСЗО „Град“ и попали по административному зданию поселкового совета.
Президент России Владимир Путин заявил, что условия для продления „зерновой сделки“ по поставкам украинского зерна на мировые рынки не выполнены. Действие сделки должно закончиться 17 июля. В разговоре с президентом ЮАР Путин также пообещал обсудить южноафриканские предложения по мирному урегулированию в Украине.
ФСБ утверждает, что предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
ФСБ сообщила о задержании в Москве и Рязанской области „членов неонацистской группировки“, которые, по утверждению спецслужбы, по заданию Украины занимались подготовкой убийства главного редактора государственного пропагандистского канала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
Силы ПВО сбили над Белгородом две воздушные цели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
„Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет“, — заявил Гладков.
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