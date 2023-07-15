ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (507-й день) | Президент Южной Кореи посетил Киев, Украина сменила тактику контрнаступления

Главком ВСУ: На войне можно и нужно убивать врага на его территории

„Почему я, чтобы спасти мой народ, должен спрашивать у кого-либо разрешения, что делать на вражеской территории? „Почему я должен думать, что мне не позволено ничего там делать?.. Потому что Путин… применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно“, - заявил в интервью американской газете The Washington Post главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

ISW: Путин хочет сохранить ЧВК „Вагнер“ как боевую силу, но отделить ее от Пригожина

Риторика Владимира Путина подтверждает, что он хочет сохранить ЧВК „Вагнер“ как боевую силу, но отделить ее от владельца компании, Евгения Пригожина. Такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). Его аналитики напоминают, что на прямой вопрос корреспондента газеты „Коммерсант“ о будущем этой ЧВК как боевой единицы Путин отреагировал абсурдным утверждением, что в России нет частных военных компаний. В то же время он подтвердил, что 29 июня встречался с Пригожиным и 35 командирами наемников, и сообщил, что предложил боевикам продолжать службу под началом командира с позывным „Седой“, руководившего ими в последние 16 месяцев.

Лондон: Обращение командующего 58-й армией РФ указывает на недовольство офицеров

Высказывания генерал-майора Ивана Попова, отстраненного от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, указывают на растущее недовольство, которое многие офицеры, вероятно, испытывают в отношении старшего военного руководства, пишет министерство обороны Великобритании в новом обзоре. Прямая критика от подчиненных может стать растущей проблемой для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, резюмирует Лондон.



Президент Южной Кореи прибыл в Украину

Генеральная прокуратура Украины рассказала о визите президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в город Буча под Киевом, где множество местных жителей погибли от рук российских военных.