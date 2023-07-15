ОТВЕТ НА КРИТИКУ | Руководитель Нарвского музея: „Отсутствие новых начинаний неизбежно ведет к стагнации“(19)
На нашем портале 13 июля вышло мнение Сергея Цветкова о работе Нарвского музея. Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова, заметив фактические неточности в тексте автора мнения, прокомментировала для читателей RusDelfi работу музея за несколько лет.
Об эмоциях и трендах
„Одну мастерскую переделали в VIP-отель по сути на земле, ведь там зимой всё промерзает. Вместо уникальной кузницы теперь туалет, на месте другой мастерской - холодильник A.Le Coq, и такие же столики с зонтиками, причем там теперь продают хот-доги“. Как вы можете прокомментировать эти слова Сергея Цветкова? Почему так произошло?
– VIP-отель? Спасибо Сергею за комплимент! Признаюсь, мы, действительно, старались обставить номер со вкусом (полагались здесь лишь на свой опыт, дизайнера не нанимали), и, судя по обратной связи и оценкам, большинству постояльцев пребывание в наших музейных апартаментах подарило совершенно новый интересный опыт. Чтобы гостям было комфортно, мы дополнительно утеплили номер, но наши постояльцы понимают, что находятся на территории замка, и в номере может быть чуть прохладней в морозный зимний день. В стоимость проживания входит также посещение музея, однако одно дело – быть посетителем замка, а другое – провести как минимум ночь в самом сердце средневековой крепости, примерив на себя роль хозяина и имея возможность первым в городе встретить восход солнца, поднявшись на галерею восточной стены Северного двора. Это тоже эмоция, которая, возможно, подарит даже больше историко-культурных рефлексий, чем самая выразительная музейная экспозиция. И мы очень рады, что такую возможность музей смог организовать и предоставить всем желающим.
Кузница – здесь совсем скоро откроется экспозиция об истории кузнечного дела, которая будет бесплатной и сможет выполнять также функцию мастерской для проведения тематических мастер-классов. Проект был разработан музеем чуть больше года назад и поддержан Капиталом культуры. Весной здесь был проведен ремонт, а чуть меньше месяца назад здесь даже успели снять небольшой фильм.
Зонтики мы установили лишь в этом году, пойдя на встречу пожеланиям наших гостей.
Что касается помещения, где когда-то была мастерская, а сейчас находится Maitsepaik, предлагающий напитки и легкий перекус, то на сегодня это – весьма востребованное дело. Посетители музея здесь проводят время с удовольствием. Зонтики мы установили лишь в этом году, пойдя навстречу пожеланиям наших гостей: теперь ни солнце, ни дождь не являются помехой тому, чтобы насладиться атмосферой этого места. Отказываться от них не будем и впредь.
Вы согласны, что программы и проекты музея должны вызывать эмоции? На что вы делаете ставку, разрабатывая новые экскурсии, проекты?
– Конечно, программы, проекты и экскурсии любого музея должны давать не только знания, но и вызывать эмоциональное переживание. Например, когда предметный мир или экспозиция раскрываются не только в контексте определенной темы, но и обращаются к личному опыту человека. Либо, напротив, предлагают задуматься о чем-то совершенно новом, приглашают к открытиям. Здесь всегда задействовано множество факторов: в экспозиции – сценография музейного пространства и подбор материала, на экскурсиях – мастерство гида и содержание рассказа, в проектах – их новизна и оригинальность.
Новая экспозиция Нарвского музея в этом смысле является прекрасным примером: в ней множество замечательных решений, вызывающих яркий эмоциональный отклик. Многие наши тематические программы дарят участникам такой же прекрасный опыт – об этом свидетельствуют как отклики и письма со словами благодарности, так и тот факт, что у музея есть круг постоянных посетителей. Они участвуют не только в новых наших экскурсиях, но и приходят повторно на полюбившиеся темы.
С 2022 года, когда рядом с нами началась полномасштабная война, считаю реконструкцию любых военных баталий совершенно неуместной.
„Исторические реконструкции никому не интересны“, „Мария Сморжевских-Смирнова отменила и „Нарвскую баталию“ – это цитаты из текста Сергея Цветкова. В чем причины отказа от исторических реконструкций?
– В 2021 году баталию помешали провести ограничения, связанные с пандемией: и в августе, и в ноябре еще действовали COVID-паспорта. С 2022 года, когда рядом с нами началась полномасштабная война, считаю реконструкцию любых военных баталий совершенно неуместной.
О финансах музея
Для читателей, которые не следили за развитием событий вокруг музея последний месяц, о сумме, которую музей запрашивает у государства, расскажите, что за претензия Центра опорных услуг к музею и по какому проекту?
– Претензия, а затем и финансовая коррекция Центра опорных услуг, была предъявлена по одному из пунктов госпоставки и касалась проекта „Реконструкция здания конвента Нарвского замка“. Проект был профинансирован Европейским фондом регионального развития совместно с государством, разработка проекта длилась несколько лет, а к строительству приступили в 2018 году. В июле 2020 года проект был завершен, в Нарвском замке открылись новые помещения и эффектная современная экспозиция. Финансовая коррекция, связанная с поставкой 2018 года, была направлена музею осенью 2021 года – то есть почти через четыре года после начала стройки и через год после успешной сдачи проекта в эксплуатацию.
Причины, по которым у музея случился такой финансовый разрыв, в чем, как вы считаете?
– Причины очевидны: они кроются в финансовой коррекции Центра опорных услуг и запрошенной сумме (это 25 % от общей стоимости проекта), которую музей не может погасить за счет собственных доходов или дотаций, выделяемых на основную деятельность музея. Кроме того, на данный момент осуществляется проект реконструкции Западного двора. Этот проект был начат в 2019 году в рамках Программы внешней границы Евросоюза и в октябре текущего года проект должен быть завершен. Как и другие проекты, он предполагает софинансирование со стороны государства – об этих субсидиях имелись и имеются договоренности, и о них шла речь в нашем ходатайстве.
Член правления всегда несет ответственность.
Сергей Цветков в тексте мнения задается вопросами: „Был ли руководитель проекта, который получал за это вознаграждение, был ли юрист-консультант? И несет ли ответственность за все действия руководитель целевого учреждения?“ Так кто несет ответственность за бюджет проекта? Или как все устроено?
– У данного проекта было несколько руководителей, были юристы-консультанты. Наконец, постоянный контроль за претворением проекта в жизнь до самого момента завершения всех работ осуществляли представители Центра опорных услуг. Что касается ответственности члена правления, то она четко прописана в Коммерческом кодексе Эстонской республики. Член правления всегда несет ответственность. Абсолютно убеждена, что оба моих предшественника, осуществлявших этот масштабный и важный для развития музея проект, следовали данному кодексу и исходили из интересов музея. Вступив в должность члена правления в 2021 году, я также следую этим принципам и занимаюсь теми вызовами, которые стоят перед музеем. В том числе, всеми выше означенными вопросами.
„И сейчас речь идет о сумме 250 тыс. евро на какой-то период времени. То есть недостаток денег есть, но не такой, что прямо сейчас нужен миллион“, – сказал кто-то из совета музея. Так все-таки какая в реальности сумма нужна музею?
– Мне сложно комментировать слова, автор которых не назван, возможно, они вообще вырваны из контекста. Совет музея имеет полный доступ ко всем финансовым делам музея, более того – с финансовыми отчетами, заключениями аудитора и текущим экономическим положением музея может ознакомиться каждый. Эти документы находятся в свободном доступе.
Самофинансирование – это по сути софинансирование проекта со стороны государства. Оно никак не связано с доходом или бюджетом музея.
Объясните, пожалуйста, какое есть самофинансирование у музея? Почему иногда оно есть, иногда нет? Как это работает?
– Самофинансирование – это по сути софинансирование проекта со стороны государства. Оно никак не связано с доходом или бюджетом музея, и возникает лишь тогда, когда проект претворяется в жизнь. Это финансовый вклад государства в большой европейский проект. Договоренности о софинансировании проекта государством имелись и имеются.
О сотрудничестве
Команда музея обновилась с вашим приходом. Вы сразу планировали, что будуете собирать новых сотрудников, или в процессе работы начались конфликты?
– Обновление коллектива с приходом нового руководства – это здоровая практика, дающая организации импульс к развитию. Хотя никого, кого назвал Сергей Цветков в своем тексте, я не застала. При мне команда музея тоже обновилась. Руководитель имеет право формировать свою команду, с которой он идет к поставленным целям. Цели ставит не только организация, но и ее учредители, в случае Нарвского музея – город и государство. В целевом учреждении срок полномочий руководителя ограничен пятью годами: за это время организация должна проделать определенный путь развития, который утвержден советом и собственниками. Командная работа, компетентность, посвященность, готовность учиться и принимать новые вызовы здесь очень важны. Я рада, что мне удалось привлечь в свою команду именно таких профессионалов, хотя заполучить их в Нарве – отдельный вызов.
Почему вы не привлекаете к сотрудничеству любимого многими в Нарве и за ее пределами Александра Опенко? И в чем причина, что он не может проводить экскурсии по территории Кренгольма, а музей может?
– Начну с того, что территория Кренгольмской мануфактуры имеет собственника и к Нарвскому музею не относится. И хотя музей, действительно, имеет возможность проводить свои экскурсии на территории бывших фабрик, условия посещения этой закрытой территории, а также проведение музейных экскурсий регулируется договором, заключенным между музеем и собственником Кренгольмской мануфактуры.
О сотрудничестве с талантливым и харизматичным Александром Опенко могу сказать, что оно началось еще весной 2021 года. Тогда мы приглашали всех заинтересованных гидов на ознакомительно-обучающие туры по новой экспозиции замка, и призывали приходить в музей с группами и индивидуальными экскурсантами. У городских гидов появилась возможность проводить экскурсии не только на территории крепости, но и в самом музее, не заказывая экскурсию у нас. Подчеркну: музей всячески приветствует и поддерживает сотрудничество с гидами и сегодня, а посещение музея организованными группами поощряет также скидкой на входные билеты. К этому можно добавить, что все книги уважаемого Александра Опенко, включая самую новую, находятся на видном месте в музейном магазине, как и положено бестселлерам. Любезно подаренные автором и подписанные экземпляры имеются и в моей личной библиотеке.
Сколько маркетологов в штате музея?
– Одна полная ставка и половина ставки – полтора, если так можно сказать.
Почему вы отказались дать комментарий Сергею Цветкову, когда он обратился к вам?
– Сергей Цветков позвонил мне 3 июля с просьбой дать комментарий новости, опубликованной на портале rus.err. Я попросила выслать вопросы, заверив, что дам комментарии и ответы в письменном виде. На рабочую почту письма от господина Цветкова за все это время я не получила.
Как идет развитие музея
Прозвучало мнение, что вы разрушаете проекты предшественников. Какие именно проекты прежних директоров вы закрыли? Что предложили вместо них и почему?
– Современный музей – динамически развивающаяся структура. Отсутствие новых начинаний, проектов, выставок и даже форм коммуникации с посетителями неизбежно ведет к стагнации. Долговременная фиксация хороша лишь в вопросах музейной консервации и реставрации, но никак не в деятельности музея.
Мои предшественники, полагаю, рассуждали так же, поэтому в 2010-х годах были подготовлены масштабные проекты реноваций Нарвского замка, а в конце 2010-х годов начато претворение этих проектов в жизнь. Исходя из принципов новизны создавался в начале 2000-х годов и проект Северного двора как реконструкции двора ремесленников конца XVII-начала XVIII века. Для своего времени это был очень интересный и прогрессивный проект, резко контрастировавший с „уставшей“ экспозицией Нарвского замка, созданной еще в советское время. Для мастеров Северного двора были созданы условия для работы и проживания. И хотя территория Северного двора стала своего рода родным домом для мастеров и близкому им кругу друзей, в экономическом плане к 2021 году этот проект перестал быть для музея прибыльным.
Свои коррективы внесла и пандемия COVID: нам пришлось основательно пересмотреть все статьи расходов и сосредоточиться на том, что могло бы принести музею прибыль. Проект мини-отеля, собственной мастерской музея и маленького сезонного кафе, которое в этом году пользуется особой популярностью, – все это полностью оправдало себя. Немаловажно, что территория Северного двора как одна из красивейших локаций Нарвского замка в летний сезон теперь доступна для бесплатного посещения. Летом здесь проходит множество мероприятий, и благодаря проектной поддержке (музей пишет и подает множество небольших проектов), к нам приезжают мастера из разных уголков Эстонии.
Какие основные задачи сейчас стоят сейчас перед музеем? Какие ваши ближайшие планы развития до конца этого года?
– В ближайшие два года в башне „Длинный Герман“, на которую проект реконструкции 2018-2020 года не распространялся, мы планируем создать экспозицию, посвященную многогранному наследию приграничного города. Нам очень хочется показать те экспонаты, которые годами находятся в запасниках музея и осветить те темы, которые близки нарвитянам, но будут интересны и гостям города.
Планируем идти по пути создания в здании нынешней Художественной галереи открытого фонда.
Мы уже освободили башню Германа от привозных выставок и подготавливаем ее к наполнению именно нарвскими сюжетами и историями. В декабре, надеюсь, состоится открытие первого этапа этого проекта. Мы также взялись за переформатирование Художественной галереи: в мае переместили туда бумажный макет Старой Нарвы авторства Федора Шанцына, в июне открыли интереснейшую выставку икон, а уже осенью будем работать над экспозицией, посвященной довоенной Нарве и запечатленной на полотнах художников конца 19 - начала 20 века, а также в предметах интерьеров. Планируем идти по пути создания в здании нынешней Художественной галереи открытого фонда – чтобы жемчужины произведений изобразительного искусства, а также ценные экспонаты исторического собрания переместились бы из закрытых фондов поближе к посетителям и заполнили бы пространство музея.
Статистика, цифры, факты о Нарвском музее:
В собственности ЦУ Нарвский музей находятся: комплекс замка Германа, парк по адресу Peterburi mnt., 2, здание Художественной галереи по адресу Вестервалли, 21, бастионы Кристервал, Глория, Триумф, пятый равелин. Общая площадь находящихся в ведении музея бастионов составляет 72 519 m2.
В 2022 году Нарвский музей посетили 81 456 человек.
В 2022 году собственная прибыль музея от продажи услуг (билетов, экскурсий, мероприятий, аренды помещений и т.д.) составила сумму 683 850, 71 евро.
На хранении в основном фонде музея находится 83 771 музеал.