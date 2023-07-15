Молодой мужчина спас жизнь маленькому мальчику, который чуть не утонул в озере

26-летний Вилле Афлехт находился со своей семьей на пляже Хертунранта в Варкаус в среду, 12 июля. Пляж был полон людей, когда к нему подошла девочка, чтобы сообщить, что маленький мальчик скрылся под водой возле пирса.

– Конечно, я пошел посмотреть, что произошло, и увидел пару пузырьков воздуха на воде. Я нырнул прямо с пирса в воду.

По словам Афлехта, глубина в озере нарастает резко и уже в конце пирса достигает четырех метров, а вода мутная.

– Я даже не достиг дна при первом погружении, – рассказывает он. – Вынырнул, чтобы набрать кислорода, и снова нырнул, и со второго раза нашел маленького мальчика безжизненным на дне.

По сообщению полиции, жизнь мальчика не под угрозой

Афлехт вытянул мальчика за руку из воды. Добравшись до ступеней пирса, он позвал на помощь других, чтобы поднять ребенка на пирс. Мальчика начали приводить в сознание. В этом помогла присутствующая на пляже молодая пара.

По признанию мужчины, сам он находился в состоянии шока. В службе спасения давали инструкции по телефону, и профессионалы быстро подоспели на место, рассказывает Афлехт.

Мальчик вернулся в сознание, и его отвезли в больницу. С ним поехала мать, бывшая на берегу во время несчастного случая.

По словам полиции, жизни ребенка ничего не угрожало.

Полиция хвалит также действия группы девочек, сообщивших о том, что мальчик скрылся под водой.

– Девочки поступили именно так, как нужно, – комментирует комиссар Сами Йоутярви. – Часть пошла рассказать о случившемся, остальные осталась в воде, чтобы запомнить место, где мальчик скрылся под водой. – Найти ребенка было бы намного сложнее, если бы не было известно место, где он утонул.

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