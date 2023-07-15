Эстонская семиборка завоевала бронзовую медаль на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Пиппи Лотта Энок набрала 6002 очка (бег 100 метров с барьерами - 14,05, прыжки в высоту - 1,77 м, толкание ядра - 11,94 м, бег 200 метров - 24,01, прыжки в длину - 6,01 м, метание копья - 43,75 м, бег 800 метров - 2:17,26).

Первое место на радость местной публике заняла финка Вильма Италинна (6317), голландка Доктер завоевала серебряную медаль (6256).

Энок хорошо начала соревнования и тут же установила личный рекорд на стометровке с барьерами (14,05).

Во прыжках в высоту – Энок также смогла установить свой личный рекорд – во второй попытке она смогла взять высоту 1.77 м. Предыдущим рекордом Энок был 1,75.

Дистанцию в 200 метров Энок преодолела за 24,01, что на 0,19 секунды лучше, чем ее лучший результат. Дистанцию в ​​800 м Энок преодолела за 2:17,26, что стало её новым личным рекордом.

В 2021 году Энок завоевала серебряную медаль чемпионата мира до 20 лет, набрав 5746 очков.

Финальный результат:

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