Новости Эстонии
14.07.2023, 20:40

Задержанный в Эстонии предполагаемый офицер ФСБ выдан США

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Предполагаемый офицер ФСБ Вадим Конощенок, о задержании которого Полицией безопасности Эстонии по запросу США было объявлено в декабре прошлого года, к настоящему моменту экстрадирован в США, где он в пятницу предстанет перед судом, пишет rus.err.ee.

Об этом сообщила в пятницу федеральная прокуратура США, передало агентство Reuters.

Прокуратура запросила заключение Конощенка под стражу на время судебного процесса из-за высокого риска побега.

О задержании Вадима Конощенка, который предположительно является офицером ФСБ, было объявлено в декабре прошлого года. В Эстонии он был задержан за попытку контрабандой переправить в Россию военное снаряжение, а в США ему и еще четверым гражданам России и двум гражданам США предъявлены обвинения в преступном сговоре и других правонарушениях, связанных с глобальной схемой закупок и отмывания денег, осуществляемой от имени российского правительства.

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