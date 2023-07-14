Задержанный в Эстонии предполагаемый офицер ФСБ выдан США(1)
Предполагаемый офицер ФСБ Вадим Конощенок, о задержании которого Полицией безопасности Эстонии по запросу США было объявлено в декабре прошлого года, к настоящему моменту экстрадирован в США, где он в пятницу предстанет перед судом, пишет rus.err.ee.
Об этом сообщила в пятницу федеральная прокуратура США, передало агентство Reuters.
Прокуратура запросила заключение Конощенка под стражу на время судебного процесса из-за высокого риска побега.
О задержании Вадима Конощенка, который предположительно является офицером ФСБ, было объявлено в декабре прошлого года. В Эстонии он был задержан за попытку контрабандой переправить в Россию военное снаряжение, а в США ему и еще четверым гражданам России и двум гражданам США предъявлены обвинения в преступном сговоре и других правонарушениях, связанных с глобальной схемой закупок и отмывания денег, осуществляемой от имени российского правительства.