Суд в РФ постановил оштрафовать главреда телеканала „Дождь“

Головинский районный суд Москвы постановил оштрафовать на 35 тыс. рублей (344 евро) главного редактора телеканала „Дождь“ Тихона Дзядко за несоблюдение закона об „иноагентах“. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил корреспондент Telegram-канала „Осторожно, новости“. Административный протокол (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) на журналиста составили, так как в его постах в соцсетях не было соответствующей маркировки.

В октябре 2022 года власти РФ внесли Дзядко в реестр физлиц-“иноагентов“. Журналист живет за пределами России. Центральная редакция телеканала „Дождь“ расположена в Амстердаме.

Вещание из Нидерландов и в Латвии

Нидерландский национальный регулятор опубликовал сообщение о выдаче лицензии на вещание телеканалу в конце декабря 2022 года.

„Дождь“ был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне 2022 года стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле 2022 года телеканал сообщил, что возобновляет вещание.

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш 8 декабря 2022 года объявил, что вещание российского телеканала „Дождь“ должно прекратиться 8 декабря „в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку“.