Глава военной разведки Эстонии: ВСУ все ближе к успеху

„Вооруженные силы Украины (ВСУ — ред.) по-прежнему проводят наступательные операции и остались верны своей тактике. Продвигаются методично, спокойно, хирургически выбирая те участки и места, где проводить операции“, - сказал Гросберг.

От отметил, что украинцы еще не привлекли к операции все собранные и обученные для наступления силы.

„На северо-восточном направлении, в районе Святово и Купянска, где Российская Федерация больше всего атаковала, она добилась некоторого успеха“, - сказал Гросберг, но заметил, что до тактического прорыва там еще далеко. „По нашей оценке, их целью является вытянуть украинские резервы и некоторые подразделения из-под Бахмута“.

По словам эстонского полковника, за последние недели ВСУ удалось захватить ключевые позиции (возвышенности) на местности в Бахмуте, в результате чего они могут весь город контролировать своей артиллерией. Снабжение российских войск вооружениями и боеприпасами усложнилось.

По словам Гросберга, дислоцированные уже с весны к югу и к северу от Бахмута российские части воздушно-десантных войск в результате украинских операций несут потери, и не могут быть выведены в резерв или переброшены на другое направление.

Глава Разведцентра назвал воздушно-десантные части наиболее обученными подразделениями и обладающими сильным боевым духом, но такое постоянное их использование и давление со стороны украины в какой-то момент повлияет на их моральный и боевой дух.

Украинцы движутся всё ближе к успеху

На южном фронте украинцы расширили занимаемую территорию. Полковник отметил, что с самого начала наступательные действия в районе Запорожья и Великой Новоселовки были наиболее успешными.

„Точными ударами они продолжают изматывать глубокий тыл российской армии. На этой неделе удалось устранить очередного генерала РФ“, - напомнил Гросберг, имея в виду Олега Цокова.