Парк перед Нарвским музеем превратили в общественный туалет? Увы, это реальность

Тем не менее платность туалета на Петровской площади и ограниченное время работы: с восьми утра и до семи вечера – не делают его спасением ситуации. Хотя эту информацию узнать сложно: график работы на двери туалета не висит. Физическая, абсолютно естественная, потребность человека не работает по этим часам. Люди, когда едут издалека, очень хотят попасть в туалет, а в автомобильной очереди на Мальми можно увидеть машины из Литвы, Латвии, Германии, Франции, Австрии, Грузии, России (наверняка, еще и из других стран, это только тот набор, который увидела корреспондент за несколько дней наблюдения).

„Нам очень жаль слышать о том, что некоторые ожидающие очередь на границе люди ходят в туалет в кусты, учитывая то, что на Петровской площади есть возможность воспользоваться платным туалетом, в округе также расположены несколько кафе и „Кересе кескус“, возможности которых при необходимости также можно использовать“, – так нам официально ответили в горуправе.

В городской управе удивились вопросу RusDelfi, есть ли в планах поставить временно или постоянно биотуалет у погранпункта или как-то по-другому решить вопрос наличия туалета сейчас, когда время ожидания для автомобилистов очереди на границе достигает больше 12 часов. Удивились потому, что на Петровской площади туалет есть, зачем еще один? И действительно, если бы он работал круглосуточно, был бы бесплатным, то, наверное, такая реакция была бы объективной. И еще момент: если ты не живёшь в Нарве, то как ты узнаешь, что туалет рядом – буквально за углом от Мальми?

„Проблема с отсутствием общественного круглосуточного туалета в районе улицы Мальми, где стоят машины в ожидании своей очереди непосредственно перед пограничным пунктом, является давней, – комментирует ситуацию Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея. – Ближайший общественный туалет, причем платный и не круглосуточный находится на Петровской площади. Это, безусловно, создает сложности не только людям, ожидающим своей очереди на границе, но и музею – страдает территория замкового парка, которая в сезон длинных очередей превращается в общественный туалет“.

Туалет на Петровской площади платный – 50 центов. Маленькая иллюстрация: рассказ женщины, ожидающей свою очередь у погранункта. Она уже заехала с двумя детьми за шлагбаум, начала общаться с пограничниками, оказалось, что у нее с собой есть евро. Их провозить нельзя. Причем ей сказали, что вообще нисколько нельзя, хотя обычно сообщается, что можно провозить с собой небольшую сумму в евро в личных целях. Женщине пришлось выехать обратно в город, отправиться в обменный пункт. Там она купила рубли и, выполняя требование пограничника, не оставила нисколько наличных в евро. Но на границу обратно ее сразу же не пустили. Она осталась стоять в очереди перед светофором. Без наличных денег. Туалет на Петровской площади работает только за наличные деньги. У женщины осталось 30 центов. Ее не пустили. Дело с обменом валюты было в одиннадцать утра, мы говорили с женщиной почти в четыре часа дня. Напомним, что она с двумя детьми. Куда ей можно за это время сходить в туалет? Конечно, можно погуглить, но найдется ли в Нарве бесплатный туалет? Только в торговых центрах. А он нужен совсем близко от границы, потому что вызвать могут в любую минуту.

Днем работает музей. Хотя сейчас строительные работы на его территории пугают людей, и они редко доходят до инфопункта, чтобы узнать, можно ли сходить в туалет. Кстати, вообще-то там туалет только для посетителей, но когда обращются женщины с детьми, то их сотрудники пускают. Еще днем, с 12:00, работает при музее ресторан „Рондель“. Но точно ли он то место, которое предназначено для специальных хождений в туалет? Сотрудники ресторана все понимают и не запрещают посещать туалет, особенно зная, что если они не пустят, то у их коллег – хозслужбы музея – работы с уборкой территории добавится.

А как же туалет на променаде?