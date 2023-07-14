ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (506-й день) | Пентагон: ЧВК „Вагнер“ прекратила активность в Украине

Пентагон: ЧВК „Вагнер“ прекратила активность в Украине

В Пентагоне сообщили о прекращении активности подразделений ЧВК „Вагнер“ в Украине. „На данном этапе мы не видим, чтобы силы „Вагнера“ принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине“, - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, большая часть сил ЧВК по-прежнему остается в оккупированных Россией районах Украины.

Шольц не исключил, что в будущем сможет пообщаться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что в будущем сможет пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. „Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано„, - ответил он журналистам в ходе летней пресс-конференции.

На вопрос, в какой степени его успех на посту канцлера зависит от успеха Украины, Шольц ответил, что „как человек, как гражданин, как немец, как европеец“ желает, чтобы Украина была успешной. „Мне даже не нужно связывать это с моим офисом. Это желание, которое должно быть у каждого“, - заявил Шольц

Боевики ЧВК „Вагнер“ работают военными инструкторами в Беларуси

На белорусским телеканале „ВоенТВ“, связанном с Минобороны страны, вышел репортаж, посвященный боевикам ЧВК „Вагнер“. По словам авторов сюжета, на военном полигоне под Осиповичами представители ЧВК „Вагнера“ проводят занятие для белорусских военнообязанных из подразделений территориальной обороны и „передают им свой боевой опыт“. Авторы сюжета утверждают, что лагерь под Оспиовичами построен как раз для белорусских военнообязанных.

Один человек погиб в результате обстрела российского приграничного села Белая Березка