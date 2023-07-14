ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (506-й день) | Пентагон: ЧВК „Вагнер“ прекратила активность в Украине
Подводим итоги еще одного дня войны.
Пентагон: ЧВК „Вагнер“ прекратила активность в Украине
В Пентагоне сообщили о прекращении активности подразделений ЧВК „Вагнер“ в Украине. „На данном этапе мы не видим, чтобы силы „Вагнера“ принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине“, - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, большая часть сил ЧВК по-прежнему остается в оккупированных Россией районах Украины.
Шольц не исключил, что в будущем сможет пообщаться с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что в будущем сможет пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. „Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано„, - ответил он журналистам в ходе летней пресс-конференции.
На вопрос, в какой степени его успех на посту канцлера зависит от успеха Украины, Шольц ответил, что „как человек, как гражданин, как немец, как европеец“ желает, чтобы Украина была успешной. „Мне даже не нужно связывать это с моим офисом. Это желание, которое должно быть у каждого“, - заявил Шольц
Боевики ЧВК „Вагнер“ работают военными инструкторами в Беларуси
На белорусским телеканале „ВоенТВ“, связанном с Минобороны страны, вышел репортаж, посвященный боевикам ЧВК „Вагнер“. По словам авторов сюжета, на военном полигоне под Осиповичами представители ЧВК „Вагнера“ проводят занятие для белорусских военнообязанных из подразделений территориальной обороны и „передают им свой боевой опыт“. Авторы сюжета утверждают, что лагерь под Оспиовичами построен как раз для белорусских военнообязанных.
Один человек погиб в результате обстрела российского приграничного села Белая Березка
В результате обстрела приграничного поселка Белая Березка в Брянской области погибла женщина 1939 года рождения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще три человека, в том числе 16-летний подросток получили ранения. „Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь“, - написал Богомаз, добавив, что в результате обстрела также произошло возгорание трех жилых домов.
С начала вторжения в Украину статус военных инвалидов в РФ получили больше 5 тыс. человек
С начала российского вторжения в Украину больше 5100 россиян получили статус инвалида вследствие военной травмы, следует из данных федерального реестра инвалидов, внимание на которые обратило издание „Медиазона“. Количество людей в реестре растет рекордными темпами: за май в нем появилось 279 новых человек, а за июнь - 322 человека. Прошлый пик был в апреле 2023 года - 232 новых человека. При этом реестр не показывает количество тяжелораненых на фронте в реальном времени, поскольку оформление инвалидности занимает несколько месяцев, отмечает „Медиазона“.
Погранслужба Украины: Почти все российские военные покинули Беларусь
Россия вывела из Беларуси почти всех своих военнослужащих, заявил на брифинге представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. „Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось, еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси“, - указал он.
Демченко не исключил ввода новых подразделений сил РФ на белорусскую территорию в будущем. Однако пока „мы такого не фиксируем“, подчеркнул представитель украинских пограничников.
Взрыв в автомобиле в Белгороде
В жилом районе Белгорода прогремел взрыв в легковом автомобиле, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Ранен мужчина, в момент взрыва находившийся в салоне, а также двое прохожих, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, объяснил Гладков. На месте происшествия работают экстренные службы, следственные органы выясняют причину инцидента, добавил губернатор.
Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске
Правительство России приняло решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Министерству иностранных дел РФ поручено уведомить польскую сторону о позиции Москвы.
Источник: DW.