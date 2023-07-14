14.07.2023, 18:02
Подоляк: Украине было четко сказано на саммите, „выигрывайте войну — вы член НАТО, это несомненно“
RusDelfi обсудил итоги бурной недели с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком: плюсы и минусы решений саммита НАТО для Украины, послание Байдена литовскому и украинскому народу, массовая „зачистка“ российских генералов, источники украинской разведки в окружении Путина.
Украине было четко сказано на саммите: „выигрывайте войну — вы член НАТО, это несомненно“. На минувшем саммите НАТО Украина получила политическое приглашение. Об этом сказал в интервью Delfi советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Смотрите интервью, начиная с 5-й минуты видео!
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