Президент Финляндии: НАТО не может принять в свои ряды воюющую страну

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что для скорейшего достижения мира в Украине пока мало предпосылок. Украина по естественным причинам хочет вернуть свои земли, Россия, в свою очередь, аннексировала украинские территории и не собирается от них отказываться, заявил Ниинистё. Комментируя результаты вильнюсского саммита НАТО, глава государства пояснил свою позицию по вопросу вступления Украины в альянс, пишет Yle.fi.