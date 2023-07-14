„Цель — не допустить нацистов к власти в Европе“: интервью с основателем эстонского фонда SALK Тармо Юристо(1)
Увидев, как радикальная эстонская партия EKRE организует референдум против однополых браков, инвестиционный банкир собрал 100 тысяч евро c самых богатых жителей страны, основал либеральный гражданский фонд SALK и начал борьбу. Через несколько лет в Эстонии появилось полностью либеральное правительство и закон об однополых браках.
Что именно они сделали? Об этом в интервью латвийскому Delfi рассказывает лидер SALK Тармо Юристо.
Что послужило основным стимулом для создания SALK?
Основным толчком послужил планируемый референдум против однополых браков, который два с половиной года назад продвигала EKRE [ультраправая Консервативная народная партия Эстонии], находившаяся в то время в правительстве. Учитывая политическую ситуацию в Эстонии в то время, мы рассчитали, что на подготовку и проведение кампании у нас около трех месяцев. Этого было очень мало. Никто из либералов к этому не был готов. Консерваторы готовились уже давно, а либералы глубоко спали, так как считали, что референдум никогда не состоится.
Потом вдруг стало ясно, что референдум будет. Поскольку я был достаточно активен в 2014 году, когда в Эстонии был принят закон об однополых партнерствах, мне стали звонить знакомые и спрашивать — не собираешься ли ты что-то организовать? Это был толчок. Я был убежден, что нужна централизованная скоординированная кампания, иначе каждый занимался бы своим делом. Кто-то организовал бы концерт, кто-то — уличную демонстрацию или что-то в этом роде. Но это очень неэффективно. Одни и те же люди собираются каждый раз, когда что-то происходит, когда они чем-то действительно разозлены. Потом они не могут договориться о совместных действиях, половина уходит. В конце концов, они устраивают концерт, расходятся по домам и в течение нескольких дней чувствуют себя хорошо.