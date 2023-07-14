Сегодня Центристская партия вернула Пруунсильду его пожертвование

„В соответствии в решением правления Центристская партия сегодня вернула Парвелу Пруунсильду сделанные им пожертвование в размере 300 000 евро“, - написал Ханимяги в социальных сетях.

На прошлой неделе в четверг правление Центристской партии приняло решение вернуть крупному предпринимателю Парвелу Пруунсильду сделанное им пожертвование в сумме 300 000 евро.

Члены правления Центристской партии Таави Аас и Яак Ааб ходили в четверг в банк, но пожертвование Парвела Пруунсильда назад не отправили. А лишь увеличили лимиты расчетного счета.

„У меня рука не поднимается подписываться под такой глупостью, - признался Аас. - Я согласен увеличить лимиты перевода, чтобы работники бюро реализовали это решение, принятое большинством членов правления. Но мои руки будут перед партией чисты“.

По словам Яака Ааба, они пообщались с генеральным секретарем Центристской партии Андре Ханимаяги и сочли, что члены правления не должны заниматься переводами и могут ограничиться повышением лимитов. „Это чисто технический вопрос: логично, что это [перевод] сделает секретарь“, - сказал вчера Ааб.