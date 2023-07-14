14.07.2023, 17:16
Суд по делу об убийстве на школьном стадионе: судья вынесла решения по ходатайствам обвинения и защиты
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Несмотря на возражения прокурора, судья согласился с защитой и объявил судебный процесс над Марком Якобом Яксоном закрытым.
В ночь на 30 апреля на школьном стадионе в поселке Арукюла (Харьюмаа) был убит 19-летний юноша и ранение получила 17-летняя девушка. Обвиняемый в совершении этого преступления Марк Якоб Яксон предстал во вторник перед судом. В этот день состоялось распорядительное заседание, где определили дальнейший ход заседаний, а защитник и прокурор подали свои ходатайства.