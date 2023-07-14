Суд по делу об убийстве на школьном стадионе: судья вынесла решения по ходатайствам обвинения и защиты

В ночь на 30 апреля на школьном стадионе в поселке Арукюла (Харьюмаа) был убит 19-летний юноша и ранение получила 17-летняя девушка. Обвиняемый в совершении этого преступления Марк Якоб Яксон предстал во вторник перед судом. В этот день состоялось распорядительное заседание, где определили дальнейший ход заседаний, а защитник и прокурор подали свои ходатайства.

В том числе речь зашла о мере пресечения. Яксон был и сам согласен, чтобы его продлили, и он бы находился во время судебного процесса под стражей. В пятницу судья Андра Сильд обнародовала решение: мера пресечения в виде ареста будет применена к подсудимому до конца судебного разбирательства, то есть до вынесения приговора.