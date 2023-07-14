Футбол
14.07.2023, 18:27

Лучший футболист Эстонии перешёл в клуб болгарского чемпионата

 
Защитник сборной Эстонии по футболу Йоонас Тамм перешел в болгарский клуб к „Ботевом“
Защитник сборной Эстонии по футболу Йоонас Тамм перешел в болгарский клуб к „Ботевом“
ФОТО: Botev Plovdiv/Facebook

Защитник сборной Эстонии по футболу Йоонас Тамм перешел в болгарский клуб „Ботев“, который играет в болгарской высшей лиги.

31-летний Тамм подписал двухлетний контракт с „Ботевом“. В прошлом сезоне клуб занял десятое место в высшей лиги чемпионата Болгарии.

С 2022 года Тамм выступал за румынский клуб „ФКСБ“ из Бухареста , в составе которого сыграл в 44 матчах. Однако весной стало ясно, что клуб не хочет продлевать контракт с Таммом, и игрок сборной Эстонии стал свободным агентом.

В прошлом году Тамм был признан лучшим футболистом Эстонии.

Йоонас Тамм провел 53 матча в составе сборной Эстонии и забил четыре гола.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии