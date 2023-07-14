14.07.2023, 18:27
Лучший футболист Эстонии перешёл в клуб болгарского чемпионата
ФОТО: Botev Plovdiv/Facebook
Защитник сборной Эстонии по футболу Йоонас Тамм перешел в болгарский клуб „Ботев“, который играет в болгарской высшей лиги.
31-летний Тамм подписал двухлетний контракт с „Ботевом“. В прошлом сезоне клуб занял десятое место в высшей лиги чемпионата Болгарии.
С 2022 года Тамм выступал за румынский клуб „ФКСБ“ из Бухареста , в составе которого сыграл в 44 матчах. Однако весной стало ясно, что клуб не хочет продлевать контракт с Таммом, и игрок сборной Эстонии стал свободным агентом.
В прошлом году Тамм был признан лучшим футболистом Эстонии.
Йоонас Тамм провел 53 матча в составе сборной Эстонии и забил четыре гола.
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