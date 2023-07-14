ФОТО | Тяжелое ДТП на железной дороге: столкнулись поезд и автомобиль

Находящийся на месте происшествия читатель Delfi описал, что автомобиль врезался в поезд сбоку. На месте несколько бригад пожарных, полиции и скорой помощи. По описанию читателя, поезд долго подавал сигнал и затем резко затормозил. Пассажир видел в окно, как автомобиль отлетел в сторону от поезда.