14.07.2023, 14:24
ФОТО | Тяжелое ДТП на железной дороге: столкнулись поезд и автомобиль(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 13:40 сообщили о ДТП в деревне Лоху волости Кохила.
Один человек тяжело пострадал, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента. Пострадавшим занимается бригада скорой помощи.
Находящийся на месте происшествия читатель Delfi описал, что автомобиль врезался в поезд сбоку. На месте несколько бригад пожарных, полиции и скорой помощи. По описанию читателя, поезд долго подавал сигнал и затем резко затормозил. Пассажир видел в окно, как автомобиль отлетел в сторону от поезда.
На сайте Elron написано, что поезд Таллинн-Рапла опаздывает.
Будет дополнено.
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