ЧП и криминал
14.07.2023, 14:24

ФОТО | Тяжелое ДТП на железной дороге: столкнулись поезд и автомобиль

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Foto sündmuskohalt
Foto sündmuskohalt
ФОТО: Lugeja foto | Delfi Meedia

Сегодня в 13:40 сообщили о ДТП в деревне Лоху волости Кохила.

Один человек тяжело пострадал, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента. Пострадавшим занимается бригада скорой помощи.

Находящийся на месте происшествия читатель Delfi описал, что автомобиль врезался в поезд сбоку. На месте несколько бригад пожарных, полиции и скорой помощи. По описанию читателя, поезд долго подавал сигнал и затем резко затормозил. Пассажир видел в окно, как автомобиль отлетел в сторону от поезда.

На сайте Elron написано, что поезд Таллинн-Рапла опаздывает.

Будет дополнено.

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