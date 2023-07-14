МОК не будет направлять России и Беларуси приглашения на Олимпиаду в Париже

За год до открытия Олимпийских игр 26 июля МОК традиционно разошлет приглашения на игры, но среди 203 стран не будет национальных олимпийских комитетов из России и Беларуси, а также Гватемалы, которая временно дисквалифицирована.

Несмотря на то, что эти страны не получат официальных приглашений, не исключено участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

В марте МОК опубликовал рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований, в которых говорится, что спортсмены могут вернуться к соревнованиям только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсменам и обслуживающему персоналу, активно поддерживающим военные действия России в Украине, запрещено участвовать в соревнованиях. Также к соревнованиям не допускаются спортсмены и представители обслуживающего персонала, являющиеся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций.

Рекомендации МОК по-прежнему исключают проведение международных спортивных соревнований в России и Беларуси, а во время соревнований нельзя демонстрировать флаги, гимны и национальные символы этих государств. Федерациям также рекомендуется не приглашать представителей этих стран на международные соревнования.

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