Скончалась Елена Коршунова, экс-мэр Силламяэ и бывший председатель горсобрания

Журналист „Нарвской газеты“ писал, что когда Коршунову только избрали мэром Силламяэ, на многочисленные „С назначением!“ она отшучивалась: „Вы поздравляете или соболезнуете?“

На работу и обратно домой Коршунова чаще всего добиралась на общественном транспорте или ходила пешком, иногда ее подвозили коллеги. В интервью изданию „Северное побережье“ Елена рассказывала, что горожане могут легко остановить ее на улице, позвонить домой, потому что весь Силламяэ ее знает. И она терпеливо слушала людей, даже, если они критиковали, даже, если Елена считала, что критика незаслуженная.

Абрамович также является семейным врачом и он рассказывает, что Елена мужественно держалась на протяжении всего времени, что болела. Она боролась, никогда не ныла, практически не сидела на больничном. „Как врач я восхищался тем, как она справляется с болезнью“, – говорит Абрамович.

„Светлый, честный, порядочный, отзывчивый и веселый человек, с потрясающей памятью, двери ее кабинета всегда были открыты, могла работать и в выходные, и рано утром, и поздно вечером, никогда не была заносчивой“, – говорит об Елене депутат Силламяэского городского собрания Валерий Абрамович, с которым они много работали вместе. „Елена очень много сделала для города, мы все сожалеем об утрате“, – добавляет Валерий.

Мэром Елена Коршунова трудилась с 2009 по 2012 годы. До этого шесть лет она была вице-мэром города по вопросам образования, культуры, спорта и социальной сферы.

Елена Коршунова – первая женщина, выбранная мэром Силламяэ в 2009 году. Это сейчас никого не удивляет в Эстонии, что значимые политические должности занимают женщины, а для Силламяэ 14-летней давности избрание женщины на пост мэра было большим событием. „Меньше всего мне хотелось бы доказывать, что я не хуже мужчин, что поделаешь, власть достается мужчинам, а ответственность – женщинам“, – отвечала Коршунова по этому поводу местному изданию. Она полагала, что оценка по принципу „мужчина-женщина“ – проигрышная и тупиковая, считала, что человек должен соответствовать своему месту, все остальное – вторично.

На выборах 2009 года за нее проголосовало абсолютное большинство, ее тогда это удивило. Но она заручилась поддержкой предыдущего мэра, команды городской управы и нацелилась на серьезную работу. В интервью „Нарвской газете“ она говорила: „Любой здравомыслящий человек должен отдавать себе отчет, что пост мэра – не „теплое местечко“. Ответственность, ответственность, ответственность! Но так сложились обстоятельства“.

Залогом успеха работы мэра Елена считала свою способность к обучению: „Я умею спрашивать, умею получать информацию, умею учиться“.

Самое тяжелое для руководителя, по ее мнению, это было принятие непопулярных решений. Тем более в небольшом городе, где все друг друга знают. Выход из положения она видела в информированности людей.

„Ушел из жизни человек, который внес не просто большой, а огромный вклад в развитие Силламяэ. На протяжении всей своей работы в Силламяэ она на всех уровнях отстаивала интересы города и его жителей. Коллеги ее очень уважали. Она была примером для нас всех“, – сказал об Елене Коршуновой порталу ERR Дмитрий Летт, депутат городского собрания Силламяэ, председатель центристской фракции.

По образованию Коршунова – педагог, закончила Ленинградский государственный педагогический институт. В Силламяэ жила с 1985 года. Работала учителем в школе, потом в уездном отделе образования, а начиная с 1999 года уже занимала руководящие должности. В 2022 году ей присвоили звание почетного гражданина Силламяэ.

Елена с мужем вырастила двух дочерей, которые стали врачами. Родители Елены Коршуновой родом из Северной Осетии. Папа был военным, поэтому семья часто переезжала с места на место. Родилась она под Москвой, но родиной считала именно Силламяэ, в который она приехала с мужем по распределению после института. Муж – инженер. 90-е годы, как и у большинства семей, прошли сложно, но Елена говорила, что в самые трудные годы они были вместе. Ее муж для нее всегда был надежным тылом. Коршунова считала, что самое страшное – это конфликт в семье, много говорила о важности поддержки детей и родителей.

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