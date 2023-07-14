Скончалась Елена Коршунова, экс-мэр Силламяэ и бывший председатель горсобрания
Ушла из жизни Елена Коршунова – бывший мэр и экс-председатель Силламяэского городского собрания. Её не стало в 60 лет после продолжительной болезни в четверг, 13 июля. В горсобрании нынешнего созыва Елена Коршунова была заместителем председателя, она входила в самую многочисленную центристскую фракцию.
Прощание с Еленой Коршуновой пройдет в субботу, 15 июля, в 10:00 в православной церкви Силламяэ.
Елена Коршунова – первая женщина, выбранная мэром Силламяэ в 2009 году. Это сейчас никого не удивляет в Эстонии, что значимые политические должности занимают женщины, а для Силламяэ 14-летней давности избрание женщины на пост мэра было большим событием. „Меньше всего мне хотелось бы доказывать, что я не хуже мужчин, что поделаешь, власть достается мужчинам, а ответственность – женщинам“, – отвечала Коршунова по этому поводу местному изданию. Она полагала, что оценка по принципу „мужчина-женщина“ – проигрышная и тупиковая, считала, что человек должен соответствовать своему месту, все остальное – вторично.
Мэром Елена Коршунова трудилась с 2009 по 2012 годы. До этого шесть лет она была вице-мэром города по вопросам образования, культуры, спорта и социальной сферы.
„Светлый, честный, порядочный, отзывчивый и веселый человек, с потрясающей памятью, двери ее кабинета всегда были открыты, могла работать и в выходные, и рано утром, и поздно вечером, никогда не была заносчивой“, – говорит об Елене депутат Силламяэского городского собрания Валерий Абрамович, с которым они много работали вместе. „Елена очень много сделала для города, мы все сожалеем об утрате“, – добавляет Валерий.
Абрамович также является семейным врачом и он рассказывает, что Елена мужественно держалась на протяжении всего времени, что болела. Она боролась, никогда не ныла, практически не сидела на больничном. „Как врач я восхищался тем, как она справляется с болезнью“, – говорит Абрамович.
На работу и обратно домой Коршунова чаще всего добиралась на общественном транспорте или ходила пешком, иногда ее подвозили коллеги. В интервью изданию „Северное побережье“ Елена рассказывала, что горожане могут легко остановить ее на улице, позвонить домой, потому что весь Силламяэ ее знает. И она терпеливо слушала людей, даже, если они критиковали, даже, если Елена считала, что критика незаслуженная.
Журналист „Нарвской газеты“ писал, что когда Коршунову только избрали мэром Силламяэ, на многочисленные „С назначением!“ она отшучивалась: „Вы поздравляете или соболезнуете?“
На выборах 2009 года за нее проголосовало абсолютное большинство, ее тогда это удивило. Но она заручилась поддержкой предыдущего мэра, команды городской управы и нацелилась на серьезную работу. В интервью „Нарвской газете“ она говорила: „Любой здравомыслящий человек должен отдавать себе отчет, что пост мэра – не „теплое местечко“. Ответственность, ответственность, ответственность! Но так сложились обстоятельства“.
Залогом успеха работы мэра Елена считала свою способность к обучению: „Я умею спрашивать, умею получать информацию, умею учиться“.
Самое тяжелое для руководителя, по ее мнению, это было принятие непопулярных решений. Тем более в небольшом городе, где все друг друга знают. Выход из положения она видела в информированности людей.
„Ушел из жизни человек, который внес не просто большой, а огромный вклад в развитие Силламяэ. На протяжении всей своей работы в Силламяэ она на всех уровнях отстаивала интересы города и его жителей. Коллеги ее очень уважали. Она была примером для нас всех“, – сказал об Елене Коршуновой порталу ERR Дмитрий Летт, депутат городского собрания Силламяэ, председатель центристской фракции.
По образованию Коршунова – педагог, закончила Ленинградский государственный педагогический институт. В Силламяэ жила с 1985 года. Работала учителем в школе, потом в уездном отделе образования, а начиная с 1999 года уже занимала руководящие должности. В 2022 году ей присвоили звание почетного гражданина Силламяэ.
Елена с мужем вырастила двух дочерей, которые стали врачами. Родители Елены Коршуновой родом из Северной Осетии. Папа был военным, поэтому семья часто переезжала с места на место. Родилась она под Москвой, но родиной считала именно Силламяэ, в который она приехала с мужем по распределению после института. Муж – инженер. 90-е годы, как и у большинства семей, прошли сложно, но Елена говорила, что в самые трудные годы они были вместе. Ее муж для нее всегда был надежным тылом. Коршунова считала, что самое страшное – это конфликт в семье, много говорила о важности поддержки детей и родителей.
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