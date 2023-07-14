Лучший велосипедист Австралии погиб в результате аварии на тренировке в Бельгии

Ламберт погиб во время тренировки, когда его сбил проезжающий мимо грузовик. Спортсмен, проживающий в Австралии, прибыл в Бельгию, чтобы помочь австралийской юношеской команде X-Speed.

Сестра Ламберта, Тара, сообщила в своем заявлении, что вся семья находится в состоянии шока из-за инцидента. „Он был очень любимым и обожаемым сыном, братом и дядей“, — написала она.

Норвежский велогонщик и товарищ Ламберта по команде X-Speed Себастьян Хельдахл сказал, что он все еще находится в шоке от этой новости. „У меня нет слов. Гонки в Бельгии могут быть очень тяжелыми — это самые тяжелые гонки в мире. Он всегда был счастлив, и каким-то образом ему удавалось превращать негативные эмоции в смех и улыбки“, — вспоминает велогонщик.

Новость о смерти Ламберта коснулась также и „Тур де Франс“. „Вчера мы потеряли очень хорошего человека. Мои мысли с его семьей и всем велосипедным сообществом Западной Австралии. Это довольно маленькое сообщество, но оно похоже на большую семью, и я действительно опустошен, услышав эту новость“, — сказал Джей Хиндли после своего послегоночного интервью на 11-м этапе Тур де Франс.

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