Правда ли, что протестующие во Франции выпустили зверей из Парижского зоопарка?
В начале июля 2023 года в СМИ и блогах распространился ролик с животными, бегущими по улице. Утверждалось, что на видео запечатлён Париж, а зверей выпустили из местного зоопарка участники беспорядков. Мы решили проверить, так ли это.
27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего Наэля Мерзука, находившегося за рулём автомобиля. После этого во французской столице, а затем и в других крупных городах начались масштабные беспорядки, которые сопровождались столкновениями с полицией. Протестующие поджигали машины и магазины, строили баррикады. В этом контексте и стал распространяться 32-секундный ролик с животными, которых якобы выпустили из зоопарка в столице Франции. Видео с зеброй, львами и слоном появилось и в СМИ, и в блогах. Среди российских изданий об этом, в частности, написали „Московский комсомолец», „Москва 24» и „Аргументы и факты». Пост Telegram-канала „Прямой эфир» просмотрели 784 000 человек; всего же только 1 июля, по данным сервиса TGStat, подобные публикации охватили почти 12 млн пользователей платформы. Видео и его фрагменты также распространяли пользователи YouTube, „ВКонтакте» и Facebook.
Ролик, набравший наибольшую популярность в русскоязычном сегменте интернета, состоит из трёх эпизодов. В первой части видео запечатлена зебра, бегущая по автомобильной дороге рядом с машинами. Впервые этот ролик появился в Twitter задолго до протестов 2023 года, а именно 11 апреля 2020 года. На следующий день после его публикации издание Le Parisien рассказало, что между парижскими пригородами Шеневьер-сюр-Марн и Шампиньи-сюр-Марн были замечены зебра и два пони, сбежавшие из местного цирка. Huffington Post впоследствии выяснил, что цирк находился в соседнем городке Ормессон-сюр-Марн. Хозяин цирка рассказал изданию, что животные сбежали не более чем на 15 минут, а затем вернулись домой. Ни зебра, ни пони не пострадали.
Вторая часть распространяемого ролика — это, как утверждается, кадры со львами на улицах Парижа. Однако это видео, как отмечает издание Libération, появилось в Сети ещё раньше предыдущего. В ролике, загруженном на YouTube 12 февраля 2020 года, утверждается, что в Сен-Дени, северном пригороде Парижа, львы „гуляют по улице безо всякого присмотра“. В то же время в феврале 2020 года новостей о вырвавшихся на свободу львах во французских СМИ не было, а из-за плохого качества видео установить, где это происходит, не представляется возможным. В любом случае видео появилось за три с половиной года до недавних протестов.
Третью часть видео, героем которой стал слон, идентифицировать не удалось ни нам, ни нашим коллегам из фактчекингового подразделения агентства Reuters.
За рубежом получили распространение и другие ролики, якобы запечатлевшие животных, которых протестующие выпустили из французских зоопарков. Помимо львов и зебры, на видео также видны носорог и дикие козы. Фактчекеры из Correctiv, Lead Stories и других изданий доказали, что эти кадры также не имеют никакого отношения к протестам во Франции летом 2023 года.
В Парижском зоопарке отрицают, что какие-либо животные сбежали во время протестов. Представитель учреждения Матьё Декомб сообщил Reuters, что все видео, которые распространяются в интернете, не имеют никакого отношения к Парижскому зоопарку. По его словам, ни одно животное не сбежало ни из Зоологического парка, ни из зверинца при Ботаническом саде.
Итог: Фейк