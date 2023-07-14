Коронавирус в Эстонии. Какова ситуация на данный момент?

За минувшую неделю в стране зарегистрировали 99 новых случаев заражения COVID-19, что на 40% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

По информации больниц, в течение недели госпитализировали 13 пациентов (неделей ранее 13) с коронавирусом. 11 пациентов, или 54,5% всех госпитализированных, попали в больницы из-за симптоматического COVID-19.

По предварительным данным, случаев смертей пациентов с коронавирусом за неделю зарегистрировано не было.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась до 19,8 случая на 100 000 человек.

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