Нападающий сборной Эстонии перешел и израильский футбольный клуб

Рауно Саппинен, забивший 10 голов голов в последних 26 играх за сборную Эстонии, в январе прошлого года подписал двухлетний контракт с польским клубом „Пяст“. Результативность нападающего сборной Эстонии в чемпионате Польши оставляла желать лучшего. В 19 матчах польского чемпионата он смог отличиться лишь однажды. Зимой 27-летний Саппинен перешел в другой польский клуб „Сталь“, но и там забил всего три гола в 14 играх.

В четверг израильский футбольный клуб „Хапоэль“ Иерусалим объявил о подписании однолетнего контракта с Саппиненом с возможностью продления еще на два сезона. „Я очень рад присоединиться к этому замечательному клубу. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде достичь своих целей, и я очень взволнован перед новым вызовом“, — сказал нападающий сборной Эстонии через пресс-службу клуба.

В прошлом сезоне „Хапоэль“ занял четвертое место в израильской Премьер-лиге. В Израиле новый сезон стартует 26 августа. В первом туре „Хапоэль“ сыграет с новичкам лиги „Маккаби Петах-Тиква“.

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