ЧП и криминал
13.07.2023, 21:42

Несчастный случай на рабочем месте: на бетонном заводе в Мяннику погиб мужчина

 (3)
Avaldame lähedastele kaastunnet.
Avaldame lähedastele kaastunnet.
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

На бетонном заводе Nordic Element, который находится в Мянику в Таллинне, из-за несчастного случая на рабочем месте погиб мужчина.

10 июля около 15:00 полиция получила сообщение о том, что на заводе в столичном районе Нымме произошел инцидент, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Согласно первоначальнвм данным, произошел несчастный случай на рабочем месте, сообщили Delfi в полиции.

Точные детали инцидента выясняются.

Согласно данным Delfi, несчастный случай произошел на заводе Silikaltsiidi на улице Силикалтсийди в Таллинне. Член правления предприятия Яак Тромп отказался комментировать инцидент, до других не удалось дозвониться.

Полиция также отказалась сообщать дополнительную информацию.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии