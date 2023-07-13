13.07.2023, 21:42
Несчастный случай на рабочем месте: на бетонном заводе в Мяннику погиб мужчина(3)
ФОТО: | Õhtuleht
На бетонном заводе Nordic Element, который находится в Мянику в Таллинне, из-за несчастного случая на рабочем месте погиб мужчина.
10 июля около 15:00 полиция получила сообщение о том, что на заводе в столичном районе Нымме произошел инцидент, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Согласно первоначальнвм данным, произошел несчастный случай на рабочем месте, сообщили Delfi в полиции.
Точные детали инцидента выясняются.
Согласно данным Delfi, несчастный случай произошел на заводе Silikaltsiidi на улице Силикалтсийди в Таллинне. Член правления предприятия Яак Тромп отказался комментировать инцидент, до других не удалось дозвониться.
Полиция также отказалась сообщать дополнительную информацию.