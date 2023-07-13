Индекс бензина 2023: в Эстонии стоимость бензина растет, а что в других странах?

В течение первых шести месяцев 2023 года стоимость бензина в нашем регионе была стабильной. В большинстве европейских стран июньская цена на топливо отличалась от январской менее чем на 5%. Только в Словении и Турции бензин заметно подорожал на 10% и 16% соответственно. В свою очередь в Венгрии стоимость бензина в июне была ниже, чем в январе (–9%).

В Литве средняя стоимость топлива в июне 2023 года подешевела с января на –0,2%. В Молдове, Латвии и Эстонии разница цен была более 1%: –1,4%, –3% и –3% соответственно.

Только на Мальте стоимость бензина не изменилась, т.к. власти „заморозили“ цену топлива и энергии.

Индекс бензина 2023

Традиционно низкие цены были отмечены в Восточной Европе: в Беларуси (0,86 €/л), России (0,58 €/л) и Казахстане (0,45 €/л). В свою очередь на данный момент больше всего платят за бензин жители Исландии (2,08 €/л), Норвегии (1,94 €/л) и Дании (1,93 €/л).

Из Балтийских стран самый дешёвый бензин отмечен в Литве — 1,48 €/л. В Латвии литр бензина равен 1,57 €, а в Эстонии — 1,70 €.

Сколько литров бензина могут купить жители разных стран на среднюю зарплату? Больше всего литров бензина могут заправить жители стран с высоким уровнем дохода: Швейцария (3 025 литров), Люксембург (2 413 литров) и Дания (2 033 литра).

В Латвии на среднюю „чистую“ зарплату в 1 071 € можно купить 683 литра (на 223 литра больше прошлогоднего результата). В Литве при зарплате в 1 218 € поле вычета налогов автомобилист купит 822 литра топлива. Среднестатистический житель Эстонии с зарплатой в 1 438 € приобретёт 846 литров.

В поисках рая для водителей

С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Всё также дешевле всего заправляться в Алжире (0,31 €/л), Кувейте (0,32 €/л) и Иране (0,33 €/л). А дороже всего — в Гонконге(2,76 €л).