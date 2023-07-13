Поджог киоска в Мустамяэ обошелся таллиннцу в 20 000 евро и условный срок

Мужчина, который пошел на сделку со следствием, был приговорен к 1 году 9 месяцам и 27 дням лишения свободы, но реальный срок заменили на общественные работы. В течение 12 месяцев он должен будет отработать 657 часов общественно-полезных работ.

Также к материалам дела был приобщен гражданский иск со стороны торговой сети Maxima, потребовавшей возместить нанесенный ей пожаром ущерб на сумму 20 249,11 евро. Этот иск был удовлетворен в полном объеме.

„2 июля 2022 года спасателей вызвали к магазину Maxima, который находится на улице Таммсааре в столичном районе Мустамяэ. Прибывшие на место спасатели к 6:38 потушили прилавок, на котором обычно продавали клубнику. Предположительно, это был поджог“, - ранее отмечали в Спасательном департаменте.

По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье „Повреждение и уничтожение чужого имущества“. Поджигателя задержали уже на следующий день.