ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (505-й день) | Путин высказался о членстве Украины в НАТО. Украинский генерал: ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы

За ночь Россия направила на атаку Украины 20 ударных беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136/131, 2 крылатые ракеты „Калибр“ и баллистическую ракету „Искандер-М“, сообщили украинские Воздушные силы. Украинской стороне удалось уничтожить все 20 беспилотников и оба „Калибра“, а последствия пуска ракеты „Искандер-М“ необходимо уточнить, указали военные.

Над Киевом нынешней ночью средствами ПВО было сбито около 10 беспилотников Shahed, запущенных российской армией, сообщил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Попко. По его данным, БПЛА заходили на украинскую столицу с разных направлений. Обломки сбитых дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева, что привело к повреждениям жилых зданий. Есть раненые.

Западные страны будут поддерживать Украину и не изменят своей позиции в этом вопросе, заявил президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсе по окончании саммита НАТО. „США создали коалицию более чем из 50 стран, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и в будущем“, - сказал Байден. „Мы будем выступать за свободу и демократию сегодня, завтра и столько, сколько потребуется“, - отметил он. По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин, начиная войну против Украины, рассчитывал на раскол среди западных стран, думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. „Но он думал неправильно“, - подчеркнул Байден. Путин до сих пор не понимает, что союзники по НАТО никогда не откажутся от своих ценностей, заявил он.