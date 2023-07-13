ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (505-й день) | Путин высказался о членстве Украины в НАТО. Украинский генерал: ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы
Подводим итоги еще одного дня войны.
За ночь Россия направила на атаку Украины 20 ударных беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136/131, 2 крылатые ракеты „Калибр“ и баллистическую ракету „Искандер-М“, сообщили украинские Воздушные силы. Украинской стороне удалось уничтожить все 20 беспилотников и оба „Калибра“, а последствия пуска ракеты „Искандер-М“ необходимо уточнить, указали военные.
Над Киевом нынешней ночью средствами ПВО было сбито около 10 беспилотников Shahed, запущенных российской армией, сообщил в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Попко. По его данным, БПЛА заходили на украинскую столицу с разных направлений. Обломки сбитых дронов упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева, что привело к повреждениям жилых зданий. Есть раненые.
Западные страны будут поддерживать Украину и не изменят своей позиции в этом вопросе, заявил президент США Джо Байден, выступая в Вильнюсе по окончании саммита НАТО. „США создали коалицию более чем из 50 стран, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и в будущем“, - сказал Байден. „Мы будем выступать за свободу и демократию сегодня, завтра и столько, сколько потребуется“, - отметил он. По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин, начиная войну против Украины, рассчитывал на раскол среди западных стран, думал, что демократические лидеры окажутся слабыми. „Но он думал неправильно“, - подчеркнул Байден. Путин до сих пор не понимает, что союзники по НАТО никогда не откажутся от своих ценностей, заявил он.
Генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, которая воюет на юге Украины в Запорожской области. Файл голосового обращения Попова к подчиненным опубликовал 12 июля в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом возглавлявший 58-ю армию. В обращении Попов заявил, что был уволен за то, что в докладе старшему начальству „назвал вещи своими именами“, „жестко“ обозначив проблемные вопросы в российской армии „по боевой работе и по обеспечению“. Он утверждает, что заострил внимание начальства на „отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки“, а также „массовую гибель и увечья“ российских военнослужащих от артиллерии противника, которые он назвал „главной трагедией современной войны“.
Канада предоставит Украине новый пакет помощи в размере 541 млн канадских долларов (368 млн евро). Оттава продолжит оказывать Киеву военную помощь и проводить подготовку украинских военных, чтобы обеспечить свою защиту, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо 12 июля.
Передача западными союзниками Украине истребителей F-16 будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, и „это чревато катастрофическими последствиями“, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. „Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут“, - сказал Лавров.
Украинские военные и пограничники за десять дней оборудовали на границе с Беларусью 30 противотанковых минных полей. Об этом рассказал в четверг командующий Объединенных сил ЗСУ Сергей Наев.
„Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде нам долго еще не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача: сделать приграничную полосу непроходимой для врага“, — цитирует генерал-лейтенанта Наева телеграм-канал Командования объединенных сил ВСУ.
Командующий украинской группировки войск „Таврия“ Александр Тарнавский сказал CNN, что Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла их.
„Мы только что их получили, мы их еще не применяли, но они могут радикально изменить ситуацию, — сказал бригадный генерал Тарнавский. — Враг тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество. Враг отдаст ту часть территорий, где их возможно применять“.
США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы — из-за нехватки обычных — всего три дня назад. О том, что они уже доставлены в Украину, до сих пор не сообщалось.
Первомайский суд Краснодара арестовал Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого. Его застрелили утром 10 июля во время утренней пробежки.
На заседании суда Денисенко заявил, что не сотрудничал со спецслужбами Украины, передает ТАСС. „Я с ними не работаю“, — сказал он.
Мотив совершения преступления был личным, а вознаграждения ему никто не обещал, сообщил Денисенко. Ранее в четверг СКР выпустил пресс-релиз о том, что Денисенко признал вину.
Украинские источники связывали капитана Ржицкого с ударами по Украине, а его родственники это отрицали. По их словам, Ржицкий подал рапорт об увольнении до начала войны в Украине.
Генерал Суровикин и еще 13 старших офицеров были задержаны для допроса спустя несколько часов после того, как Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники из ЧВК „Вагнер“ начинают „марш справедливости“ на Москву, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По данным источников издания, Сергей Суровикин находится под стражей и допрашивается в Москве.
Россия накапливает дополнительные силы на Лимано-Купянском направлении, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. „Противник там скапливает достаточно мощную группировку из воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа „Ветераны“ или штурмовые роты „Шторм- Z“, набранные из криминала“, - рассказал Череватый.
По его словам, Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам. Силы РФ за последние сутки 665 раз обстреляли позиции украинских войск, указал представитель ВСУ. Кроме того, за сутки россияне трижды пытались провести штурмовые операции. Все штурмы были отбиты. „Там проходят бои. Ситуация контролируемая. Враг неоднократно пытался прорвать наши позиции, все эти попытки оказались неудачными“, - сообщил Череватый.
Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу безопасности России, заявил Владимир Путин, отвечая в четверг на вопросы журналистов.
„Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили — это создает угрозы для безопасности России“, — цитирует Путина Интерфакс.
Он также высказался по поводу зерновой сделки, сказав, что Россия может приостановить участие в соглашении, и эта приостановка будет длиться столько, сколько, по его словам, необходимо для выполнения российских условий.
„Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Это игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено“, — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Москве.
„Пусть исполнят российские условия сделки, и мы сразу к ней снова присоединимся“, — сказал Путин, добавив, что подумает, как поступить с зерновой сделкой, срок действия которой истекает в понедельник, 17 июля.
Москва неоднократно критиковала работу соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов и угрожала из него выйти, утверждая, что ограничения по оплате, перевозкам и страхованию затрудняют ей зарубежные поставки.
Путин: Россия не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но „при обязательном условии обеспечения безопасности РФ“.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ухудшать безопасность России. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе. По мнению Путина, любая страна имеет право выбирать тот способ достижения своей безопасности, „который считает для себя правильным“.
Журналисты издания „Холод“ проанализировали открытые данные об участниках международных соревнованиях и нашли 204 российских спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство.
В шахматах Россия потеряла 141 человека, в фигурном катании и конном спорте - 11 атлетов, в художественной гимнастике и теннисе - 10 спортсменов. По данным „Холода“, 25 российских спортсменов теперь выступают за Израиль, 19 человек - за Сербию, третье место у Германии - по ее флагом будут соревноваться 13 россиян.