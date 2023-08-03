ВИДЕО | Как окурки и просроченные лекарства влияют на качество воды на наших пляжах

„В среднем мы очищаем примерно 130 тысяч кубометров воды в сутки, но если говорить о тех ситуациях, когда в Таллинне идет дождь, то это количество воды может быть даже в три раза больше, – говорит Александр Тимофеев. – Канализация в Таллинне построена таким образом, что в старых районах – таких как Старый город, центр города, Пыхья-Таллинн, частично Мустамяэ, а также старое Ласнамяэ, – она общая, и дождевая вода вперемешку с канализационной в итоге попадет на очистную станцию Пальяссааре, где мы ее очищаем“.

В тех районах, где ливневая канализация выстроена отдельно, дождевую воду используют в зеленых решениях: направляют, например, в пруды, на полив грядок.

Желтая маркировка с перечеркнутым окурком и надписью „Море начинается здесь“ на канализационных люках недвусмысленно сигналит о том, что попадающие в ливневую канализацию фильтры от сигарет – на самом деле большая проблема. Ливневая канализация не предусматривает большой очистки: окурок легкий и маленький, поэтому он проходит и отстойники, и решетки. „Это проблема по вcему миру, каждый год несколько миллионов окурков попадают в море и загрязняют окружающую среду. Сигаретный фильтр не разлагается в природе, и попадая в море, впоследствии может оказаться в желудке рыбы или другого животного“.

Но самая большая проблема для очистной станции – еда и медикаменты: многие по привычке отправляют испортившиеся продукты и лекарства в унитаз. Тогда как для пищевых отходов предусмотрен контейнер для биоотходов, а просроченные лекарства нужно сдавать в аптеки. Жир, содержащийся в пищевых отходах, забивает трубы. Выделить из канализационных вод растворенные в ней в больших количествах лекарства полностью невозможно.