ЧП и криминал
15.07.2023, 19:10

ФОТО И ВИДЕО | Убийца надеялся, что ее никто не найдет. Тело 7-летней девочки из Латвии спрятали под полом в заброшенном доме

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Виестурс Радович
журналист Delfi Plus
Патрикс Паулс Брикис
Дом, где нашли тело пропавшей 7-летней девочки
Дом, где нашли тело пропавшей 7-летней девочки
ФОТО: Viesturs Radovics | DELFI

От Роговки Наутренской волости до Дубули Каунатской волости в Латвии около 60 километров. Это час езды на машине. Дорога ведет вдоль холмов Латгалии, старых хуторов, через Резекне мимо памятника „Латгальская Мара“, вдоль озера Разнас и лесных массивов. Именно по этой дороге, скорее всего, в начале мая в багажнике автомобиля перевозили тело семилетней жительницы Латвии Юстине Рейниковой, которая на тот момент считалась пропавшей.

После убийства тело девочки спрятали под полом давно заброшенного крестьянского дома в глуши в надежде, что девочку никто никогда не найдет. Однако Государственной полиции удалось найти это место. Отец и мачеха девочки задержаны по подозрению в убийстве девочки.

Хотя после заявления о том, что тело Юстине найдено, а подозреваемые задержаны, полиция больше не предоставляет никакой информации, портал Delfi попытался реконструировать то, что происходило в мае-июне этого года в Роговке и Дубули.

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