Правительство объявило режим особых условий в сельском хозяйстве

Весенняя засуха и продолжавшиеся до июня ночные заморозки поставили в сложную ситуацию производителей сельскохозяйственных культур и животноводов, когда они, ввиду грозящего экономического ущерба, не смогут обеспечить договорные объемы поставок и обслуживать свои кредитные обязательства.

„Фиксация правительством неблагоприятных погодных условиях дает посыл как обществу, так и сельхозпроизводителям и другим участникам цепочки поставок в аграрном секторе. Это даст возможность аграриям вести переговоры с договорными партнерами. А также у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) будет возможность сделать исключения в своих требованиях, касающихся выделения поддержки. Крайне важно поддержать земледельцев всем возможными способами“, - обосновал Мадис Каллас свое предложение правительству.

Министр отметил, что если сельхозпроизводитель ходатайствовал о мерах европейской поддержки, но не может в силу неблагоприятных погодных условий выполнить все предусмотренные для этой поддержки требования, то констатация правительством неблагоприятных погодных условий и объявление особого режима поможет уменьшить административную нагрузку как на сельхозпроизводителей, так и на контролирующие органы (как правило - это PRIA).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.