СЕЙЧАС | „Левадия“ начинает со Словакии свое путешествие по Европе

До матча:

По количеству побед в еврокубках „Левадия“ исторически является самым успешным эстонским клубом. Всего по сумме двух встреч было обыграно 12 команд. В последний раз таллиннский клуб терпел поражение в 2021 году, тогда гибралтарская команда „Сент-Джозефс“ по сумме двух встреч одержала победу со счетом 4:2 в первом отборочном раунде Лиги конференций.

В прошлом сезоне еврокубков „Левадия“ сначала уступила 1:6 исландскому клубу „Викингур“ в отборочном раунде Лиги чемпионов, а затем по сумме двух встреч проиграла мальтийской команде „Хибернианс“ (3:4) во втором отборочном раунде Лиги конференций.

„Я не чувствую внешнего давления, чтобы показать результат в еврокубках, но у игроков он определенно есть внутри. Мы хотим добиться успеха в Европе, потому что в прошлом сезоне мы не очень хорошо выступили. Все это знают, и игроки жаждут добиться положительного результата в первом отборочном раунде“, — сказал на предматчевой пресс-конференции для портала Soccernet капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон.

„Жилина“ вышла в еврокубки через отборочные игры чемпионата Словакии. Там они сначала обыграли „Дукла Банска-Бистрица“ со счетом 3:1, а затем с таким же счетом обыграли „Ружомберок“.

В рядах „Жилины“ нет игроков старше 25 лет, и хотя в команде есть легионеры, они в основном выходят на замену. Таким образом, в соперниках „Левадии“ молодое поколение словацкого футбола.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.