Отборочный раунд ЛК: нарвский „Транс“ потерпел минимальное поражение от самого титулованного клуба Армении

Нарвский „Транс“ находился под сильным прессингом на протяжении всего матча, но хорошая игра в защите позволяла удерживать свои ворота под замком. Однако на 65-й минуте Лука Юричич после подачи с фланга открыл счет в матче, а на 88-й минуте молодой вратарь Александр Крайзмер, который провел отличный матч переправил мяч в собственные ворота.

Ответный матч состоится в Раквере 20 июля в 18:30.

До матча:

В прошлом сезоне нарвский „Транс“ занял седьмое место в чемпионате Эстонии, но вышел в еврокубки благодаря победе в Кубке Эстонии, обыграв в финале „Флору“. На данный момент „Транс“ занимает восьмое место в чемпионате Эстонии, опережая „Таммеку“ на три очка и „Харью“ на пять очков.

В прошлом сезоне „Пюник“ завоевал серебряные медали чемпионата Армении, а в позапрошлом стал чемпионом страны. Никита Баранов, недавно подписавший новый контракт с „Пюником“, также внес свой вклад в последние успехи клуба. За два сезона он провел 44 матча за ереванский клуб, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

„Пюник“ является самым титулованным клубом Армении. 15-кратный чемпион Армении, 8-кратный обладатель Кубка Армении, 9-кратный обладатель Суперкубка Армении.

В прошлом году „Пюник“ дошел до третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, где проиграл „Црвене звезде“ и отправился в плей-офф отборочного раунда Лиги Европы, а там в упорной борьбе проиграл „Шерифу“ в серии послематчевых пенальти и отправился в групповой этап Лиги конференций, где занял третье место.

В последний раз „Транс“ играл в еврокубках летом 2019 года, тогда нарвский клуб проиграл черногорскому клубу „Будучност“ по сумме двух встреч со счетом 6:1 в первом отборочном раунде Лиги Европы.

Исторически сложилось так, что нарвский „Транс“ плохо себя зарекомендовал в еврокубках. Все 16 сыгранных в еврокубках матча были проиграны.

Ответный матч состоится в Раквере 20 июля в 18:30.

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