16.07.2023, 14:59
Косметика российского бренда лежит на эстонских прилавках. Почему?(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
С января этого года в Европейский союз нельзя импортировать косметические товары из России, но их всё же можно найти на прилавках наших магазинов. В определенных случаях это разрешено, пишет Ärileht.
Пожалуй, Natura Siberica - один из самых известных российских косметических брендов, и у многих возникает вопрос, почему товары этой компании до сих пор продаются в Эстонии. К примеру, со скандинавского рынка бренд из-за сильного противодействия был вынужден уйти. Однако ответ простой: эстонский завод Natura Siberica по существу от своей материнской фирмы отделился.