Звери
13.07.2023, 13:50

В Мустамяэ пьяный мужчина избил собаку

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ФОТО: Image by Myléne from Pixabay

Вчера в столичном районе Мустамяэ зафиксировали случай жестокого обращения с животным.

В среду, 12 июня, поступило сообщение о том, что в районе Мустамяэ в Таллинне, на улице Вильде теэ хозяин избил свою собаку. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает полиция, собаку отвезли в приют.

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