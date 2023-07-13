Генпрокуратура Казахстана потребовала проведения комплексной проверки „Барыса“

Генеральная прокуратура потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку „Барыса“ и предоставить ей результаты, пишет Sportmail.

Правоохранительные органы проверят факты массового нарушения законодательства Республики Казахстан о гражданстве, когда натурализованным легионерам выдавались казахстанские паспорта, а те не выходили из предыдущего гражданства, тем самым грубо нарушая конституцию страны. В минувшем сезоне из сборной Казахстана ушли все хоккеисты с двойным гражданством.

Кроме того, назначена встреча представителей общественного движения с одним из заместителей премьер-министра Республики Казахстан, на которой будут рассмотрены все вопросы, поднятые в петиции.

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