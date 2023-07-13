Командующий 58-й армией РФ заявил, что отправлен в отставку за то, что „назвал вещи своими именами“

Генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией РФ, которая воюет на юге Украины в Запорожской области. Соответствующий аудиофайл обращения Попова к подчиненным опубликовал в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом возглавлявший 58-ю армию. В обращении Попов заявил, что был уволен за то, что в докладе старшему начальству „назвал вещи своими именами“, „жестко“ обозначив проблемные вопросы в российской армии „по боевой работе и по обеспечению“.

Попов: „Массовая гибель и увечья“ солдат РФ от украинской артиллерии

Командарм Попов утверждает, что заострил внимание начальства на „отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки“, а также „массовую гибель и увечья“ российских военнослужащих от артиллерии противника, которые он назвал „главной трагедией современной войны“.

По словам генерала, приказ о его увольнении был „состряпан за один световой день“ и „подписан министром обороны“ Сергеем Шойгу, поскольку, как считает Попов, „старшие начальники почувствовали в нем опасность“.

Как сообщил ранее связанный с ЧВК „Вагнер“ Telegram-канал Grey Zone, снятие Ивана Попова с должности произошло после его доклада начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову, в котором Попов среди прочего предложил провести ротацию войск на первой линии фронта.

Об отставке Попова днем ранее писал и Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“, связав ее с конфликтом командарма с Герасимовым. „В своем докладе Попов поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боестолкновения и понесли значительные потери. Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. После заявления Попова о готовности лично доложить о проблеме Путину Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта“, - утверждал канал, не раскрывая источников информации.

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