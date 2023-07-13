Бывший российский политик купил в Финляндии обветшалый завод и заявил, что откроет там компанию, которая сделает „Теслу“ бесполезной(8)
Российские компании в течение нескольких лет проявляли интерес к промышленному зданию под снос, расположенному в самом восточном муниципалитете Финляндии, Иломантси, пишет YLE.
Все началось более десяти лет назад, когда российская компания решила купить крупную недвижимость рядом с центром города, функционирующую тогда как завод по производству икры осетровых.
Деньги на покупку поступили от российских олигархов – в частности, от компании Александра Мамута.
Финские банки отказали в финансировании бизнеса, посчитав его рискованным. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Ely-keskus, однако, выделил компании свыше 3 млн евро, из которых 1,2 млн успели перечислить на счет компании.
Завод подал на банкротство в 2015 году, так и не начав производство икры.
Инвестиционная компания Мамута продала свою задолженность российской коллекторской компании, генеральный директор которой был приговорен в прошлом году к тюремному сроку в России за хищения в особо крупных размерах.
Коллекторская компания годами не отвечала на запросы относительно банкротства, поэтому здание пустовало годами.
Сейчас в частично разрушенном здании планируют большую технологическую компанию. В этот раз предприниматель – бывший российский политик.
Предприниматель: мы собираемся производить бесплатное электричество
Здание приобрела основанная в Финляндии компания Tornado Logistics Oy. Ее руководитель – россиянин Олег Фокин.
Фокин – бывший председатель Петрозаводской городской думы. В 2015 году он был осужден за мошенничество в России после получения незаконного возмещения НДС.
Махинации Фокина обошлись российскому государству более чем в 6,3 млн рублей, или около 60 000 евро по текущему курсу.
Фокин отсидел полгода в тюрьме, после чего признал себя виновным и добровольно вернул присвоенные деньги.
Фокин переехал в Финляндию пять лет назад. Он приобрел половину Tornado Logistics Oy. Бизнес был небольшим, однако согласно последним финансовым отчетам, его оборот составляет более 2 миллионов евро.
Компания утверждает, что является оптовым продавцом биоэнергии и древесины.
Фокин рассказывает Yle, что их инженер изобрел электрический генератор, который, по его словам, производит электричество бесплатно.
Фокин: „Теслы“ Илона Маска станут бесполезными
Финское патентное и регистрационное ведомство подтвердило Yle, что компания Фокина подала заявку на патент в декабре. Решение по патенту пока не принято.
Фокин говорит, что в течение месяца он приступит к изготовлению прототипа электрогенератора в Пюхтяя, где у его партнера есть еще одна компания. В планах большой бизнес.
– В будущем не будет необходимости заряжать электромобили. Если наше устройство будет работать, машины Илона Маска станут бесполезными, – говорит он.
Генератор, разработанный компанией, использует пьезоматериалы для выработки электроэнергии. Пьезоэлектричество означает способность генерировать электрическое напряжение или заряжаться при механическом воздействии.
К ремонту завода в Иломантси предприниматель планирует приступить уже этим летом. В будущем он собирается перенести производство генераторов в Иломантси.
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