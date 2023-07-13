Новости Эстонии
13.07.2023, 11:50

ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас и министр здоровья Рийна Сиккут.

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Каллас начала с того, что вчера вечером вернулась из Вильнюса, где проходил саммит НАТО. Россия остается самой серьезной угрозой, поэтому страны должны повысить оборонные инвестиции как минимум до 2% от ВВП. Важно, чтобы Украина вступила в НАТО. Были приняты новые планы по обороне, в том числе по воздушному укреплению восточного крыла альянса.

На кабинетном заседании был принят ряд решений, большая часть которых связана с законопроектами, принятие которых оппозиция блокировала обструкцией. Правительство не поддержало ни одного предложения, которое поступило в отношении налоговых изменений, „поскольку предложения были сделаны не по существу, а в целях обструкции“.

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