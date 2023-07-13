ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!

Каллас начала с того, что вчера вечером вернулась из Вильнюса, где проходил саммит НАТО. Россия остается самой серьезной угрозой, поэтому страны должны повысить оборонные инвестиции как минимум до 2% от ВВП. Важно, чтобы Украина вступила в НАТО. Были приняты новые планы по обороне, в том числе по воздушному укреплению восточного крыла альянса.

На кабинетном заседании был принят ряд решений, большая часть которых связана с законопроектами, принятие которых оппозиция блокировала обструкцией. Правительство не поддержало ни одного предложения, которое поступило в отношении налоговых изменений, „поскольку предложения были сделаны не по существу, а в целях обструкции“.

Новость дополняется.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.