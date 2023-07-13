Безумные цифры Маккиннона и лучшая зарплата Овечкина. 11 главных богачей современной НХЛ

Зато, не ожидая новых больших подписаний, мы можем рассказать о тех игроках НХЛ , которые в следующем сезоне будут наиболее обласканы зарплатой. Итак, топ самых дорогих хоккеистов современности.

Тимо Майер («Нью-Джерси“)

Статистика в прошлом сезоне: „Сан-Хосе“/«Нью-Джерси“, 78 игр, 66 (40+26) очков и 11 игр, 4 (2+2) очка в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

26-летний швейцарец, вероятно, находится на пике своей карьеры. В прошлом сезоне он в результате обмена перебрался из „Сан-Хосе“ в „Нью-Джерси“, где не смог с ходу взять Кубок Стэнли, зато закрепился в роли лидера „дьяволов“ на многие годы. В конце июня Майер заключил с „Дэвилз“ восьмилетний контракт на $ 70,4 млн, а самая большая зарплата по этому договору будет у Тимо в следующем чемпионате.

Александр Барков («Флорида“)

Статистика в прошлом сезоне: 68 игр, 78 (23+55) очков и 21 игра, 16 (5+11) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

Капитан, безусловный лидер „Флориды“, один из лучших двусторонних центров во всей НХЛ – это всё про Александра Баркова. Финн с русскими корнями успешно выступает за „пантер“ с момента драфта в 2013-м, а два года назад Барков заключил с клубом шикарный восьмилетний контракт на $ 80 млн. Максимальную зарплату по нему форвард будет получать ещё два сезона.

Зак Веренски («Коламбус“)

Статистика в прошлом сезоне: 13 игр, 8 (3+5) очков

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

„Коламбус“ заключил мощный контракт с ключевым защитником летом 2021-го, после сезона, в котором Веренски провёл лишь 35 матчей. Травматичность игрока не смутила менеджеров, и вот в прошлом чемпионате Зак успел сыграть лишь 13 встреч, прежде чем получить серьёзную травму плеча и вылететь до конца сезона.

Неизвестно, будет ли готов Веренски к следующему турниру, а между тем в этом году „мундиры“ должны будут выплатить Заку максимальную зарплату по контракту.

Адам Фокс («Рейнджерс“)

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 72 (12+60) очка и 7 игр, 8 (0+8) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн