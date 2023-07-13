Бубку не лишат членства в Национальном олимпийском комитете Украины

Ранее Гераскевич призвал лишить Бубку членства в исполкоме НОК Украины и государственных наград за связи с Россией. Спортсмен по этому поводу инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, которое состоялось во вторник, пишет Sportmail.

По словам Гераскевича, за отправление ходатайства в исполком НОК Украины о лишении Бубки членства в организации проголосовал только сам скелетонист. Остальные участники заседания воздержались или были против. Гераскевич также сообщил, что комиссия спортсменов НОК Украины назвала расследование в отношении Бубки „работой российских спецслужб“, которые „всегда были против Бубки“, а за его публикацию были „заплачены деньги“.

„Некоторые начали обвинять во лжи, меня спрашивали, есть ли у меня доказательства. Да, те доказательства, которые есть в публичном доступе. Некоторых очень злило, что я немножечко лезу туда куда мне не надо. Затем предложили еще одну теорию, что этим расследованием нас отвлекают от общей массы, после этого обвинили меня в „широком мышлении“. Такую критику я принимаю. Наш НОК снова пытается отмолчаться, полностью игнорируя ситуацию… Доверие к украинскому спорту падает, в результате чего объемы гуманитарной и другой помощи тоже будут уменьшаться“, — написал Гераскевич в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Бубка является соучредителем ООО „Монблан“, юридический адрес которого находится в Донецке, а также двух других фирм, действующих на территории России. Согласно документам, ИНН Сергея Бубки начинается с цифр 91, что означает регистрацию в российском Крыму. Бубка ранее неоднократно выступал с призывами не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям из-за войны. В марте он поддержал решение совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения россиян и белорусов.

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