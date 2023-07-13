Юношеская сборная Эстонии по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

В среду в 1/8 финала Эстония уступила команде Бельгии - 65:80, пишет Rus.err.ee.

К большому перерыву эстонцы уступали с разницей в одно очко, но во второй половине матча сказался более высокий класс соперника. Лидер сборной Бельгии Тейс Де Риддер, недавно подписавший контракт с испанским клубом „Бильбао“, набрал 30 очков и сделал 12 подборов, реализовав все 14 штрафных бросков. У проигравших заметнее других был Карл Поом - 14 очков и 5 подборов.

Бельгия в четвертьфинале сыграет с Литвой, а сборная Эстонии продолжит турнир играми за места с 9-го по 16-е. В четверг ее ждет встреча со Словенией. Чтобы остаться в дивизионе А, необходимо занять место не ниже 13-го.

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