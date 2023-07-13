ЧП и криминал
13.07.2023, 08:25

В Таллинне автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Вчера вечером в Таллинне легковой автомобиль сбил мальчика, выбежавшего на дорогу.

В среду, 12 июля, произошла авария возле Туулемаа, 20 в Таллинне, где 37-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat наехал на восьмилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Ребенка доставили в больницу.

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