В Таллинне автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика

В среду, 12 июля, произошла авария возле Туулемаа, 20 в Таллинне, где 37-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat наехал на восьмилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.