13.07.2023, 08:25
В Таллинне автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мальчика
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером в Таллинне легковой автомобиль сбил мальчика, выбежавшего на дорогу.
В среду, 12 июля, произошла авария возле Туулемаа, 20 в Таллинне, где 37-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat наехал на восьмилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на проезжую часть.
Ребенка доставили в больницу.
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