„Марихуана, кокаин и другие наркотики? Обычное дело в НХЛ“. Бывший форвард НХЛ Бордело рассказал жуткую историю

Его слова косвенно подтверждают другие источники. Например, портал Mountainside.com опубликовал исследование, согласно которому 35% профессиональных спортсменов имеют психологические проблемы. Они страдают от беспокойства, выгорания, депрессии и расстройств пищевого поведения. Чтобы снять стресс, они иногда употребляют вещества, вызывающие привыкание.

„Представьте, вы играете более 80 матчей за сезон, у вас ограниченные возможности для отдыха. И хоккей начинает причинять вам боль. Ваши суставы не в порядке, ваши мышцы не отдыхают, тело в синяках. Из–за боли сложно заснуть, но демонстрация боли равносильна слабости. Поневоле вы начинаете принимать опиоиды, они улучшают ваш сон. После этого вы играете, у вас есть место в НХЛ. Вы хорошо спите, но дозу постоянно надо увеличивать. И вот тут уже начинается зависимость“, — продолжил тот же Бордело.

Во многом дело и в том, что сами хоккеисты крайне редко обнародуют такую информацию. Наркотики в НХЛ — это не от скуки, а для того чтобы сохранить свое место в сильнейшем хоккейном сообществе. Если на ваше место претендует кто-то другой, а такое случается постоянно, то выбыть из состава из–за, например, сотрясения, было бы очень горько и обидно.

Про смерти Дерека Бугара, Рика Рипьена и других тафгаев говорили уже много. Лига и ее комиссар Гэри Беттмэн открещиваются от всех обвинений, считая страшный диагноз ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия) никак не связанным с хоккеем. Но от столь массового употребления запрещенных веществ отмахнуться вроде бы нельзя, однако лига очень умело гасит подобные информационные вспышки.

„Вы понимаете масштаб дел? Если у вас положительный результат теста на стероиды, вы получите дисквалификацию на 25 игр. А если у вас положительный результат теста на наркотики, ваш врач позвонит вам. Он спросит, какие у вас проблемы. Если вы ответите, что все в порядке, то никаких последствий. Это считается единичным случаем, и на этом все заканчивается», — так описал ситуацию в подкасте SouthwestVoice бывший нападающий НХЛ Патрик Бордело , и его слова прозвучали крайне любопытно.

Итак, если верить официальным данным профсоюза игроков НХЛ, 10 лет назад был проведен опрос о том, сколько игроков употребляют наркотики в целях реабилитации. Результат был просто невероятный: 78% опрошенных ответили утвердительно, пишет Sport24.

Случаи, когда хоккеисты открыто говорят о подобной беде, тоже известны. Нападающий Райан Кеслер большую часть своей карьеры боролся с хронической травмой бедра и был вынужден около пяти дней в неделю принимать обезболивающее „Торадол“. Как говорил сам Кеслер, он просто не мог подвести своих партнеров, поэтому должен был выходить на лед и показывать лучшую игру.

Он не разочаровал их, но все же вынужден был завершить карьеру из-за травмы. Но из–за обезболивающих у него развилась зависимость от препарата и была диагностирована болезнь Крона — неизлечимое заболевание желудочно-кишечного тракта.

„Вся лига уже давно сидит на обезболивающих. Часто ли хоккеисты получают бензодиазепины (антидепрессанты) и амбиен (лекарство от бессонницы) во время выездных турне? А как вы думаете? Разве этим не должны заниматься врачи или психиатры?“ — писал некоторое время назад вратарь „Вегаса“ Робин Ленер. Однако швед имеет очень неоднозначную репутацию и замешан в ряде скандалов, поэтому на его слова никто всерьез не обратил внимания.

Бывает, что хоккеисты и сами проявляют „инициативу“ в деле фармакологии — часто это случается, когда стандартные таблетки уже не помогают справиться с болью.

„Может ли хоккеист получить кокаин? Это не проблема, а допинг–контроль тут значения не имеет. Они могут проверять тебя лишь дважды за сезон: один раз в тренировочном лагере, один раз — позже. Второй тест может быть в ноябре, и после него игрок знает, что опасности больше нет. Марихуана, кокаин и наркотики? Обычная вещь. Не буду говорить, в какой команде это было. Но 17 игроков из 23 регулярно употребляли кокаин“, — добавил Патрик Бордело. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти слова не представляется возможным.

Он добавил, что прежде, чем игрока отправят на принудительную терапию, у него должны быть три положительных теста на наркотики, которые сильно растянуты во времени.

„Старая НХЛ славилась байками о кокаиновых вечеринках. Сейчас все меняется, а запрещенные вещества становятся более доступными. Вы слышали про пудру и мармеладных мишек?“ — резюмировал тему интересным вопросом чешский обозреватель Blesk Павел Рышавы.

Стоит добавить, что Патрик Бордело провел в НХЛ три сезона, сыграв суммарно 129 матчей и набрав 16 (8+8) очков. Шесть лет он провел в АХЛ, на один сезон его занесло в британскую лигу играть за „Кардифф“, а последние пять лет он „пылит“ в канадской LNAH, где выступают всего 7 команд.

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