Обладательницу Кубка мира по биатлону обвинили в мошенничестве

Интересно, что одна из жалоб написана коллегой спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше, пишет Sportmail.ru.

Случаи мошенничества, по данным L'Équipe, произошли на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, который проходил в Норвегии. Сообщается, что Симон воспользовалась кредитной картой Бреза-Буше, чтобы оплатить покупки в интернете: речь идёт о сумме около € 1−2 тыс., потраченных на спортивные камеры типа GoPro. Бреза-Буше обращалась к Федерации лыжного спорта Франции ещё прошлой зимой, однако не получила ответа и решила выдвинуть официальные обвинения.

Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Жулия Симон обвинения в мошенничестве отвергает.

26-летняя Симон является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.

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