Российские пограничники аннулируют визы у финских туристов, которые едут в РФ за бензином

Российские пограничные службы начали аннулировать визы на пограничном пункте Вартиус в Кухмо. Начальник погранпоста Йоуко Киннунен сообщил, что с понедельника было зарегистрировано несколько случаев возвращения в Финляндию людей, пересекших границу.

– В понедельник днем российские власти начали отказывать во въезде и аннулировать визы.

Такое же сообщение поступило и с пограничного пункта Куусамо. Известно по крайней мере об одном случае аннулирования визы.

– По всей видимости, тамошние власти оценивают, для чего была выдана виза и для чего ее используют. Например, использовать визу только в целях заправки нельзя, – говорит Киннунен, имея в виду случаи, когда путешественник получал отказ во въезде.

Ранее весной Россия аннулировала визы нескольких финнов на юго-восточной границе. Тогда российское посольство в Хельсинки заявило, что это были единичными случаяи.

В Лапландии на пограничных пунктах Салла, Рая-Йосеппи и Ниирала таких случаев не было.

На границе тихо

В последние годы на погранпереходах Кухмо и Куусамо наблюдается затишье: сначала из-за пандемии, а затем из-за санкций.

Например, в июне этого года через пункты пропуска, контролируемые пограничным отрядом Кайнуу, проследовало 5 645 человек, что примерно на 85% меньше, чем в июне 2019 года. Из них 5 357 человек пересекли границу через пункт пропуска Вартиус и 288 – через пункт пропуска Куусамо.

По оценкам Киннунена, через Вартиус сейчас ежедневно пересекают границу около 100 человек.

– Среди них много лиц с двойным гражданством, и они свободно путешествуют, – говорит Киннунен.

В понедельник вступили в силу новые регламенты для россиян, выезжающих в Финляндию. Изменения коснулись, в частности, деловых поездок, которые теперь разрешены только в Финляндию. Транзит в другие страны запрещен. Кроме того, бизнесмены должны иметь вескую причину для личного посещения Финляндии.