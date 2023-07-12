Советник президента США: приглашение Украины в НАТО сейчас означало бы войну против России(40)
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что решение пригласить Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну Североатлантического альянса с Россией. По его словам, разочарование Украины понятно, но, как подчеркивает советник, итоговое решение было принято с широкого одобрения членов НАТО, передает литовский „Дельфи“ со ссылкой на ELTA.
„На мой взгляд, в Альянсе существует широкий консенсус относительно того, что принятие Украины в НАТО в разгар войны в Украине означало бы начало войны НАТО с Россией. И я думаю, что весь Североатлантический альянс придерживается мнения, что в настоящее время нет смысла воевать с Россией“, — сказал Салливан в среду на открытом форуме НАТО в Вильнюсе.
„Я понимаю, что президент Зеленский хотел чего-то большего, его позиция понятна. Однако я думаю, что с точки зрения Альянса целью было найти решение, которое заручилось бы широкой поддержкой и соответствовало позиции многих“, — сказал он.
На вильнюсском саммите НАТО главное внимание уделялось вопросу членства Украины в Альянсе. Киев надеялся получить четкий сигнал о перспективе членства, но западные лидеры еще до начала Вильнюсского саммита подчеркивали, что Украина не будет приглашена в НАТО, пока идет война.