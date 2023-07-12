„Психанул“? „Проект“ опубликовал расследование о Пригожине и его мятеже

„На протяжении десятилетий Пригожин, жестокий, не контролирующий себя уголовник, нарушал многие законы государства и морали, и ему за это ничего не было. И все благодаря личному участию Владимира Путина в его судьбе“, - указывают авторы, опросившие в рамках проведенного исследования десяток знакомых и сотрудников „кремлевского повара“.

Журналисты пытались проанализировать каким образом стал возможен мятеж, устроенный Пригожиным. Те, кто долгое время работал с „кремлевским поваром“ полагают, что причиной его поведения в последнее время стали последствия болезни - он долгое время лечился от абдоминального рака и проходил серьезную терапию, утверждает издание.

„Это человек с вырезанным желудком и кишками!“ - так отреагировал один из сотрудников Пригожина на просьбу объяснить, почему тот мог пойти на такой радикальный шаг, как вооруженный мятеж. Собеседники „Проекта“, в частности, рассказали, что склонны списывать произошедшее на его импульсивный характер. По словам источника из близкого окружения хозяина ЧВК „Вагнер“, своим приближенным Пригожин объяснил произошедшее словом: „Психанул“. Но с этой версией не все так однозначно, отмечают авторы исследования.

Просчитанная спонтанность

Формальным поводом стало заявление Минобороны от 10 июня о том, что бойцы „Вагнера“ должны подписать контракты с российской армией. При этом конфликт Пригожига с Шойгу и российским военным ведомством начался задолго до войны в Украине. Он тянется „как минимум, с 2017 года“. Пригожин, пишет „Проект“, „не мог простить Шойгу и его генералам, что они забрали себе все лавры за повторный штурм сирийской Пальмиры в 2017 году, хотя в нем участвовала ЧВК „Вагнер“ . После этого конфликты периодически повторялись - говорили, что в 2021 году Пригожин даже ударил кого-то из генералов, которого Шойгу отправил к нему на переговоры“.